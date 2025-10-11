Ballsport Eversburg siegt im Kellerduell

In einem wichtigen Spiel um den Klassenerhalt in der Kreisliga siegte Aufsteiger Ballsport Eversburg beim SuS Buer. Beide Teams stehen in der Tabelle unter dem Strich.

Ballsport Eversburg legte im Kellerduell beim SuS Buer einen Blitzstart hin und führte bereits nach drei Minuten durch Tore von Nico Schwegmann sowie Gino Kayser mit 2:0 Toren Jan-Oliver Schröder machte seiner Mannschaft mit dem Anschlußtreffer kurz vor der Pause neue Hoffnung. Zwei gute Möglichkeiten verpasste der Gastgeber nach der Pause bevor Malte Siemoneit nach einer Stunde Spielzeit mit seinem Tor zum 3:1 für Ballsport den Deckel auf die Partie machte. Ballsport Eversburg schöpft nach dem Sieg mit aktuell neun Punkten aus zehn Spielen neue Hoffnung auf den Klassenerhalt. Der SuS Buer hat bereits 13 Spiele absolviert und erst zehn Punkte auf der Habenseite. Der SuS Buer gewann keines seiner letzten sechs teilweise eng getakteten Spiele und liegt aktuell unter in der Tabelle ebenfalls unter dem Strich.

Danach gleicht sich das Spiel aus, Buer muss was machen, wir können den Vorsprung gut verteidigen. Mit dem 3:1 ist das Spiel dann durch - wichtige drei Punkte die wir aus Buer mitnehmen,“ sagte uns Trainer Yannick Kaiser (Ballsport Eversburg).

"Wir liegen nach nach drei Minuten mit 0:2 hinten, kommen deutlich besser ins Spiel. Machen das 2:1 und haben uns vorgenommen in zweiten Halbzeit das spiel für uns zu entscheiden. Vier klare Tormöglichkeiten können wir nicht zu Ende bringen und bekommen nach einer Ecke das 3:1. Eversburg macht es am Ende klug und macht aus fünf Chancen drei Tore und wir aus zehn Möglichkeiten leider nur ein Tor.

Wie gehts weiter?

Ballsport Eversburg spielt am kommenden Donnerstag, den 16.10.2025 um 19.30 Uhr beim TV Wellingholzhausen .

Der SuS Buer gastiert am kommenden Sonntag den 19. Oktober 2025 um 15.00 Uhr bei der ebenfalls auf einem Abstiegsplatz platzierten Spvg. Niedermark.