Ballsport Eversburg kommt nicht vom Fleck

Ballsport Eversburg kommt einfach nicht aus dem Tabellenkeller. Trotz einer 2:0-Führung nach einer Stunde Spielzeit musste sich der Aufsteiger am Ende auf mit einem 2:2 im Kellerduell beim TV Wellingholzhausen zufrieden geben. Auch dem TV Wellingholzhausen hilft der Punktgewinn nur wenig, bleibt aber im Gegensatz zu Ballsport auf einem Nichtabstiegsplatz.

Auf schwierigen Bodenverhältnissen hatte die Gäste zunächst mehr vom Spiel und gingen nach einer halben Stunde Spielzeit durch einen Treffer von Lukas Bussmann in Führung. Nach einem von Niklas Pörschke fein getretenen Eckball baute Malte Siemoneit mit einem unhaltbaren Kopfball die Führung der Gäste auf 2:0 aus. Der TV Wellingholzen setzte anschließend alles auf eine Karte und hatte Erfolg. Mit einem Doppelschlag eine Viertelstunde vor Ende erzielte der TV Wellingholzhausen den 2:2-Ausgleich. Zunächst hatte Luis Südhölter einen Foulelfmeter zum

zum Anschlußtreffer verwandelt und nur zwei Minuten später gelang Sebastian Pleye der viel umjubelte Ausgleichstreffer in einem Spiel das keinen Verlierer verdient hatte.