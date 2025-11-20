Ballsicher, beidfüßig und bodenständig

Er gilt als eines der größten Torwarttalente im Fußballkreis Trier-Saarburg und erfüllt mit seinen 21 Jahren alle Anforderungen eines modernen Schlussmanns: Raphael Bernard ist in seinem dritten Seniorenjahr zum Stammtorwart und einer festen Größe im Team der Vereinigten aus Serrig und Saarburg avanciert.
Mit vier Jahren begann der in Trier geborene, im Saarburger Stadtteil Beurig aufgewachsene und dort nach wie vor lebende Torwart beim TuS Fortuna. Die Jugend durchlief Bernard bei der JSG Serrig/Saarburg und später bei der JSG Hochwald/Saarburg. „Von der D- bis zur A-Jugend habe ich immer Bezirksliga gespielt. Allzu oft mussten wir da gegen den Abstieg kämpfen“, blickt Bernard auf spannende und fordernde Nachwuchsjahre zurück. Nicht immer stand er dabei zwischen den Pfosten: Jeweils eine Saison als B- und A-Junior wirkte er als Feldspieler.