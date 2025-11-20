Ballsicher, beidfüßig und bodenständig

Mit vier Jahren begann der in Trier geborene, im Saarburger Stadtteil Beurig aufgewachsene und dort nach wie vor lebende Torwart beim TuS Fortuna. Die Jugend durchlief Bernard bei der JSG Serrig/Saarburg und später bei der JSG Hochwald/Saarburg. „Von der D- bis zur A-Jugend habe ich immer Bezirksliga gespielt. Allzu oft mussten wir da gegen den Abstieg kämpfen“, blickt Bernard auf spannende und fordernde Nachwuchsjahre zurück. Nicht immer stand er dabei zwischen den Pfosten: Jeweils eine Saison als B- und A-Junior wirkte er als Feldspieler.