Ballkontakte, Zweikämpfe, Torejagd – DAS Format für den Kinderfußball

Tore erzielen und Tore verhindern, Dribbeln, Tricksen und geschickt den Ball erobern, viele Ballkontakte in kurzer Zeit – so muss der Fußball für unsere Kleinsten aussehen. Kinder wollen kicken. Sie wollen sich austoben, ausprobieren, miteinander messen. Was sie dabei erleben, prägt sie für den gesamten sportlichen Lebensweg. Und eines ist sicher: Wer als Kind mit Freude kickt, bleibt dem Fußball mit Begeisterung treu – egal, wie weit die Karriere später führt.

Die angepassten Spielformen im Kinderfußball bringen den Kindern genau das, was sie am Fußball lieben: intensives Spielen, Freude und Erfolgserlebnisse. Im Mittelpunkt stehen Kinderspieltage mit vielen Ballaktionen statt langer Wartezeiten – und möglichst viel Spielzeit für alle!

Im Kinderfußball des wfv steht nicht das Ergebnis im Vordergrund, sondern die Entwicklung jedes einzelnen Kindes. Das beginnt bereits bei den Bambini (U7).

Gespielt wird im Format 3 gegen 3 auf zwei Mini-Tore, ganz ohne Torwart. An einem Spieltag treten mehrere Teams parallel auf verschiedenen Feldern an, meist jeweils zwei Teams pro Vereins-Mannschaft. Jedes Kind bekommt möglichst viel Spielzeit – unabhängig vom Können. Die Aufteilung der Spieler erfolgt in Absprache zwischen den Trainer*innen, je nach Entwicklungsstand der Kinder. Um ausgeglichene Spielpartner zu finden, empfehlen wir, die Besetzung zu Beginn in einem Trainerkreis gemeinsam zu optimieren.