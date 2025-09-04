Ballert sich der 1. FC Frankfurt II auch in Schöneiche zum Sieg?

Die Begegnungen des vorgezogenen 14. Spieltags der Landesklasse Ost versprechen schon jetzt richtungsweisende Momente. Zwischen Abstiegsangst und Ambitionen auf die obere Tabellenhälfte stehen gleich mehrere Mannschaften unter Druck.
Großbeeren sucht nach zwei Niederlagen und acht Gegentoren dringend nach Stabilität. Das Heimspiel gegen den Tabellenzweiten aus Wünsdorf wird allerdings eine Herausforderung. Die Gäste reisen mit sechs Punkten aus zwei Spielen und einem klaren 4:1-Erfolg in Teltow im Rücken an und wollen ihre Serie weiter ausbauen. Großbeeren muss vor allem defensiv kompakt stehen, um nicht früh unter Druck zu geraten.
---
Beide Teams warten noch auf den ersten Saisonsieg. Dynamo Eisenhüttenstadt will nach zwei Niederlagen und nur drei erzielten Toren vor heimischem Publikum endlich punkten. Königs Wusterhausen kassierte zuletzt zwei bittere Niederlagen, zeigte aber in der Offensive immer wieder gefährliche Ansätze. Das Duell verspricht hohe Intensität, weil beide Mannschaften den Anschluss ans Tabellenmittelfeld nicht verlieren wollen.
---
Briesen geht mit dem Selbstvertrauen eines klaren 4:1-Erfolgs gegen Bestensee in dieses Heimspiel. Dahlewitz, mit zwei Siegen gestartet, hat mit 9:5 Toren seine Offensivstärke unter Beweis gestellt. Es ist das Duell zweier Teams, die in der Frühphase der Saison oben mitmischen wollen – ein intensives Spiel auf Augenhöhe ist zu erwarten.
---
Guben Nord steht nach zwei Niederlagen unter Zugzwang. Die Defensive war bislang zu anfällig, was sich gegen den spielstarken Absteiger aus Fürstenwalde nicht wiederholen darf. Union zeigte beim 2:2 gegen Markendorf Moral, als Christian Mlynarczyk und Luis Goldschmidt trafen. Die Gäste wollen in der Tabelle weiter klettern und sich im oberen Drittel festsetzen.
---
Schulzendorf hat mit zwei Siegen aus zwei Spielen einen perfekten Start hingelegt und will die Serie gegen Bestensee fortsetzen. Die Gäste reisen mit einem Sieg und einer Niederlage an und haben in den ersten beiden Spielen ihre Torgefahr unter Beweis gestellt. In diesem Duell wird es darauf ankommen, wer die besseren Lösungen im Offensivspiel findet.
---
Das zweite Team aus Schöneiche steht mit drei Punkten im Mittelfeld, will aber nach der Niederlage in Königs Wusterhausen wieder punkten. Der 1. FC Frankfurt II kommt mit breiter Brust und zwei klaren Siegen, darunter dem 7:1 gegen Zossen. Die Gäste gehen als Favorit in die Partie, während Schöneiche auf Heimstärke und Effizienz setzt, um den Spitzenreiter zu ärgern.
