Ballerstedt setzt Zeichen: Germania bindet den Taktgeber Leistungsträger verlängert seinen Vertrag – Mittelfeldspieler soll künftig noch mehr Verantwortung übernehmen von red · Heute, 16:30 Uhr · 0 Leser

Der 1. FC Germania Egestorf-Langreder kann eine weitere wichtige Personalentscheidung vermelden. Mittelfeldspieler Pino Ballerstedt hat seinen Vertrag verlängert und bleibt dem Oberligisten erhalten. Nach einer starken Premierensaison soll der 24-Jährige künftig eine noch größere Führungsrolle übernehmen.

Mit der Vertragsverlängerung von Pino Ballerstedt hält der 1. FC Germania Egestorf-Langreder einen zentralen Baustein seiner Mannschaft. Der Mittelfeldspieler war erst vor der vergangenen Saison vom SV Arminia Hannover an die Ammerke gewechselt und etablierte sich auf Anhieb als Stammspieler. Schlüsselfigur im zentralen Mittelfeld Ballerstedt überzeugte vor allem auf der Sechserposition. Seine Zweikampfstärke, hohe Laufbereitschaft und sein präzises Passspiel verliehen dem Spiel der Germania Stabilität und Struktur. Als Verbindungsspieler zwischen Defensive und Offensive hatte er maßgeblichen Anteil an der erfolgreichen Saison, die der Verein als Vizemeister der Oberliga Niedersachsen abschloss.

„Ich freue mich, noch ein weiteres Jahr mit Germania anzugreifen. Die letzte Saison hat gezeigt, wozu wir im Stande sind. Ich bin überzeugt, diese Saison noch stärker zurückzukommen. Ich freue mich auf ein weiteres Jahr Germania“, sagt Ballerstedt auf dem Instagram-Kanal des Vereins. Verein sieht weiteres Entwicklungspotenzial Auch Sportchef Sascha Derr misst der Vertragsverlängerung große Bedeutung bei. „Wir freuen uns sehr über die Vertragsverlängerung von Pino. Er war in der vergangenen Saison eine wichtige Säule unserer Mannschaft und ein entscheidender Faktor für unseren sportlichen Erfolg“, erklärt Derr.