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Ballermann statt Landesliga-Alltag: VfR Horst belohnt sich
Alleine 16 Spieler der ersten Mannschaft reisen nach Saisonende gemeinsam an den Ballermann – gelungener Abschluss nach starker Aufstiegssaison
von red · Heute, 08:42 Uhr · 0 Leser
Heute mal im Schweden-Look! Der Landesligist VfR Horst auf Mallorca – Foto: privat
Nach einer starken Aufstiegssaison ließ die VfR Horst-Mannschaft die Spielzeit gemeinsam ausklingen – und das dort, wo viele Fußballteams nach anstrengenden Monaten gerne einmal durchatmen: am Ballermann auf Mallorca. Von Montag bis Donnerstag reisten alleine 16 Spieler aus der ersten Mannschaft auf die Baleareninsel, um nach einer langen Saison gemeinsam abzuschalten und die vergangenen Monate noch einmal Revue passieren zu lassen.
Als Aufsteiger hatte der VfR Horst die Saison in der Landesliga Holstein mit 41 Punkten auf einem bemerkenswerten achten Tabellenplatz beendet und sich frühzeitig den Klassenerhalt gesichert. Elf Siege, acht Unentschieden und elf Niederlagen standen am Ende für die Mannschaft zu Buche. Nach einer Saison mit einigen Ausrufezeichen – darunter unter anderem der Heimsieg gegen den späteren Meister SC Rapid Lübeck – stand nun nicht mehr der Fußball im Mittelpunkt, sondern das Miteinander neben dem Platz.
Gemeinsame Tage fernab des Liga-Alltags gehören vielerorts längst zur Saisonkultur. Für den VfR Horst bot die Reise die Möglichkeit, eine erfolgreiche erste Landesliga-Spielzeit als Aufsteiger gemeinsam abzurunden – ehe in einigen Wochen die Vorbereitung auf die nächste Saison wieder beginnt.