Ballermann statt Landesliga-Alltag: VfR Horst belohnt sich Alleine 16 Spieler der ersten Mannschaft reisen nach Saisonende gemeinsam an den Ballermann – gelungener Abschluss nach starker Aufstiegssaison von red · Heute, 08:42 Uhr · 0 Leser

Heute mal im Schweden-Look! Der Landesligist VfR Horst auf Mallorca – Foto: privat

Nach einer starken Aufstiegssaison ließ die VfR Horst-Mannschaft die Spielzeit gemeinsam ausklingen – und das dort, wo viele Fußballteams nach anstrengenden Monaten gerne einmal durchatmen: am Ballermann auf Mallorca. Von Montag bis Donnerstag reisten alleine 16 Spieler aus der ersten Mannschaft auf die Baleareninsel, um nach einer langen Saison gemeinsam abzuschalten und die vergangenen Monate noch einmal Revue passieren zu lassen.