Ballermann-Bass zur Begrüßung: Bezirksliga-Aufsteiger Ebersberg startet in die Vorbereitung

Überhaupt erfordert der Aufgalopp zur Bezirksliga-Rückkehr Flexibilität vom amtierenden Kreisliga-Meister. „Wir waren alle nicht erfreut über die kurzfristige Nachricht, dass wir nicht auf den Rasen können und haben den Trainingsplan angepasst“, war sich Hieber zwar sicher, dass die Mini-Pause von drei Wochen nicht ausreichend für gravierende Gewichtszunahmen war. „Mit abrupten Richtungswechseln und intensiven Spielformen tun wir uns auf dem aufgeheizten Kunstrasen und zweimaligem Platzregen aber keinen Gefallen“, will Hieber so gesehen erst auf Naturrasen aufs Gas drücken.

Einer, der von den Nachwehen im Kickerkörper berichten kann, die so eine Kunstraseneinheit hat, schaute sich das (Schweiß-)Treiben derweil vom Spielfeldrand aus an. Anhaltende Kniebeschwerden haben Kadir Kir mit 32 Jahren veranlasst, sein aktives Mitwirken im Eber-Dress zu beenden. Sieben Spielzeiten hat der Mittelfeldakteur für den TSV in eben jener Bezirksliga Ost gespielt, der man zuletzt drei Spielzeiten lang vergeblich nachgetrauert hatte.

Kadir Kir hat nach Karriereende „sogar auf Busfahrer oder Platzpflege Bock“