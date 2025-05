"Ballermann" ballert weiter für Verbandsligisten

Vertragsverlängerung mit Symbolkraft

Der FC Holzhausen hat eine zentrale Personalie für die Zukunft gesichert: Janik Michel bleibt dem Verein erhalten und verlängert seinen Vertrag über die laufende Saison hinaus. Für den torgefährlichen Angreifer ist es bereits die neunte Saison im Trikot der Rot-Schwarzen. Seine Verlängerung kommt zu einem Zeitpunkt, an dem der FCH als Tabellenzweiter der Verbandsliga Württemberg mitten im Aufstiegskampf steckt.

Statistik unterstreicht Ausnahmestellung

183 Ligaspiele und 201 Tore – die Zahlen sprechen eine eindeutige Sprache. Michel ist nicht nur treffsicher, sondern konstant über Jahre hinweg auf höchstem Amateur-Niveau erfolgreich. In der aktuellen Spielzeit 2024/25 hat er in 25 Einsätzen bereits 33 Tore erzielt und drei weitere vorbereitet.

Rückblick auf eine beeindruckende Karriere

Seit seiner Rückkehr nach Holzhausen im Jahr 2017 hat Michel in jeder Saison zweistellig getroffen. In der Oberliga-Spielzeit 2023/24 netzte er 21-mal in 32 Spielen ein und bereitete zwei weitere Tore vor. 2022/23 kam er auf 24 Treffer und sieben Assists in 34 Einsätzen. Besonders herausragend war die Verbandsliga-Saison 2021/22, in der ihm in 38 Spielen unglaubliche 47 Tore gelangen – eine Quote, die ligaweit Maßstäbe setzte.

Frühere Stationen und Entwicklung

Michel hat eine lange Liste an höherklassigen Stationen hinter sich. Beim SSV Ulm 1846 kam er in der Regionalliga Südwest in der Saison 2016/17 auf 33 Einsätze, erzielte vier Tore und bereitete drei vor. In der Saison 2015/16 war er für Elversberg II in der Oberliga aktiv und traf dort 18-mal in 21 Partien. Auch beim SSV Reutlingen sammelte er in jungen Jahren Oberliga-Erfahrung. In Gärtringen glänzte er in der Saison 2014/15 mit 20 Toren in 26 Verbandsligaspielen. Zudem war in 2024 auch in der Baller League aktiv.

Stark in allen Spielklassen

Unabhängig von der Spielklasse blieb Janik Michel seinem Ruf als Torjäger treu. In der Landesliga-Saison 2018/19 erzielte er 36 Tore in 28 Spielen. Auch in der darauf folgenden Saison war er mit 26 Treffern in 18 Spielen der bestimmende Akteur im Angriff.

Stabilität für den FCH im Aufstiegskampf

Der FC Holzhausen befindet sich aktuell auf Rang zwei der Verbandsliga-Tabelle. Die Aussicht auf den Aufstieg in die Oberliga ist greifbar, und mit der Vertragsverlängerung ihres Topstürmers setzen die Verantwortlichen ein klares Zeichen für Kontinuität. Michel ist nicht nur sportlich unverzichtbar, sondern auch als Führungsspieler und Identifikationsfigur für den gesamten Verein von großer Bedeutung.