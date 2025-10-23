Baller League verschiebt Saisonstart - "Großes braucht Zeit"

Doch daraus wird nichts. Wie die Baller League am Dienstag, den 23. Oktober, auf Social Media mitteilt, muss die Saison auf Januar 2026 verschoben werden. Das neue Zuhause, die XPost, in der Heimat Köln ist noch nicht fertig, wie die Veranstalter andeuten. Ein Start ohne Zuschauer war kurzzeitig angedacht, dann aber doch verworfen worden.
Für viele der teilnehmenden Amateurfußballer dürfte sich dies auch positiv auswirken, da sich die Baller League Season 4 nun größtenteils mit der Winterpause auf dem Großfeld überschneiden wird und so weniger Interessenskonflikte drohen. Außerdem geht die Baller League dem Konkurrenten Icon League aus dem Weg, dessen aktuelle Saison noch bis Anfang Dezember läuft. Bereits gekaufte Tickets behalten ihre Gültigkeit. Vom Kauf kann aber auch zurückgetreten werden.
Die Nachricht der Baller League im Wortlaut:
"Manchmal lohnt sich Warten einfach.
Als wir angekündigt haben, dass die Baller League Season 4 im November startet, war die Vorfreude riesig, bei euch genauso wie bei uns.
Doch manchmal braucht Großes eben ein bisschen mehr Zeit, als man denkt.
In Köln wächst gerade unser neues Zuhause heran, mit vielen Menschen, vielen Händen, einem Ziel: Ein Erlebnis zu schaffen, das laut, sicher, elektrisierend und unvergesslich ist.
Und dafür muss jedes Detail stimmen.
Kurzzeitig stand die Idee im Raum, die Saison ohne Zuschauer zu starten. Aber Hand aufs Herz, Spiele ohne Stimmung, ohne Fans, ohne euch? Das wäre nicht die Baller League.
Denn ihr seid das Herz dieser Liga.
Euer Jubel, eure Energie, euer Zusammenhalt, das ist es, was die Baller League ausmacht.
Darum nehmen wir uns noch ein wenig mehr Zeit, um alles so hinzubekommen, wie ihr es
verdient.
Season 4 startet im Januar.
Wir wissen: Warten ist nicht leicht.
Aber wenn in Köln die Lichter angehen und die Halle bebt, dann wird sich jede Sekunde gelohnt haben.
Wir können es kaum erwarten, euch wiederzusehen."