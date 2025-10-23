– Foto: Benni Emrich

Baller League verschiebt Saisonstart - "Großes braucht Zeit" Anfang November sollte die Baller League Season 4 starten.

Doch daraus wird nichts. Wie die Baller League am Dienstag, den 23. Oktober, auf Social Media mitteilt, muss die Saison auf Januar 2026 verschoben werden. Das neue Zuhause, die XPost, in der Heimat Köln ist noch nicht fertig, wie die Veranstalter andeuten. Ein Start ohne Zuschauer war kurzzeitig angedacht, dann aber doch verworfen worden. Für viele der teilnehmenden Amateurfußballer dürfte sich dies auch positiv auswirken, da sich die Baller League Season 4 nun größtenteils mit der Winterpause auf dem Großfeld überschneiden wird und so weniger Interessenskonflikte drohen. Außerdem geht die Baller League dem Konkurrenten Icon League aus dem Weg, dessen aktuelle Saison noch bis Anfang Dezember läuft. Bereits gekaufte Tickets behalten ihre Gültigkeit. Vom Kauf kann aber auch zurückgetreten werden.

Die Nachricht der Baller League im Wortlaut: "Manchmal lohnt sich Warten einfach.

Als wir angekündigt haben, dass die Baller League Season 4 im November startet, war die Vorfreude riesig, bei euch genauso wie bei uns. Doch manchmal braucht Großes eben ein bisschen mehr Zeit, als man denkt.