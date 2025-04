Baller League: Streets United wird nun von den Käfigtigern gejagt

Die dritte Season der Baller League, gleichzeitig die erste im neuen Hangar 7 in Berlin-Tempelhof, war am Montagabend schon zur Hälfte gelaufen. Denn es stand bereits der 6. Spieltag auf dem Programm, danach sind noch fünf Montagabende zu gehen, bis dann im Final Four der Sieger der dritten Spielzeit ermittelt wird. Erster Verfolger sind nun die Käfigtiger, die als erstes Team Streets United besiegten und nun auch jagen. Beton Berlin und die Gönrgy Allstars sind aktuell in den Top-Vier, Hollywood United ist erstmal raus.

Die Vorschau: Lässt der Spitzenreiter erstmals Punkte? Mehr Kellerduell als im Auftaktmatch des Abend ist dabei kaum vorstellbar, hat es doch der Vorletzte Golden XI mit Schlusslicht VfR Zimbos zu tun. Kommt der bislang einzige Zähler der Zimbos auch noch aus einem Penalty-Sonderpunkt, so hat die Mannschaft von Chris Kramer und Florian Neuhaus immerhin in drei ihrer fünf bisherigen Spiele die Punkte geteilt. Während es für die Zimbos erneut kaum noch zu etwas reichen wird, muss Golden XI zwingend gewinnen, sonst dürfte die letzte Chance auf den Finaltag dahin sein. Das Topspiel des Abends steht dann um 19.20 Uhr auf den Plan, wenn sich der Vierte Käfigtiger mit dem Spitzenreiter Streets United misst, dessen Bilanz nach fünf Spielen weiterhin absolut makellos ist. Fünf Siege und gerade einmal sieben Gegentore - kein weiteres Team hat bislang mehr als dreimal gewonnen. Auf jeden Punktverlust aus den Reihen der Top-Vier dürften derweil Calcio Berlin und die Protatos lauern, die auf den Plätzen sechs und sieben ganz nach an die begehrten Plätze heranrücken könnten. Spannend ist auch das Spiel des Fünften Beton Berlin gegen den Zweiten Gönrgy Allstars, nur zwei Punkte trennen die Teams. Rückt oben alles weiter zusammen oder sortiert sich das Feld allmählich? Das erfahrt ihr am Montag ab 17.35 Uhr im FuPa-Liveticker. So läuft der 6. Spieltag Golden XI gewinnt das Kellerduell

Im wichtigen Duell im Tabellenkeller zwischen Golden XI und VfR Zimbos dauerte es etwas, bis das erste Mal gejubelt werden konnte, denn beide Teams konzentrierten sich zunächst auf das Verteidigen. Erst kurz vor dem ersten Gamechanger traf Emre Yesilova per Freistoß zur Führung für die Zimbos (12.). Im kurz darauffolgenden „Plus One“ glich Nils da Costa Pereira aus (13.), nur damit Jacob Pistor per Penalty, den es aufgrund eines Wechselfehlers gab, zur erneuten Führung des Tabellenletzten und dem gleichzeitigen 2:1-Halbzeitstand traf (13.). In der 22. Minute glich Golden XI zum zweiten Mal in dieser Partie durch Julien Vercauteren aus, ehe Pereira im zweiten Gamechanger des Tages, „Fast Forward“, die erste Führung des Tabellenvorletzten in der Partie erzielte (29.). Den Schlusspunkt der Begegnung setzte Andrea Mutombo mit seinem finalen Tor (30.). Somit gewann Golden XI dieses Duell knapp mit 4:2 und setzte damit ein Zeichen, während die Zimbos weiterhin ohne einen Sieg dastehen. Protatos setzen ungeschlagenen Lauf gegen Calcio Berlin fort

In der zweiten Partie des Abends zwischen Calcio Berlin und den Protatos traf Gaspard Fehlinger früh mit seinem 4. Saisontor zur 1:0-Führung für den Tabellensiebten (2.). Abdenbi Oubelkhiri erhöhte kurz darauf auf 2:0 (4.), ehe Fehlinger zum Doppelpack beim 3:0 abstaubte (11.). Mit der 3:0-Führung für die Protatos ging es in den ersten Gamechanger der Begegnung, „The Line“, in dem es durch die dritte Ecke einen Penalty für Calcio gab, bei dem Manuel Fischer jedoch an Dylan Bos scheiterte (13.). In Überzahl verkürzte Meik Kühnel noch (15.) und so ging es mit einer 3:1-Führung für die Protatos in die Pause. Yassine Ali Gnondi stellte kurz nach der Halbzeit den alten Abstand wieder her (16.), bevor Kühnel mit einem Traumtor seinen Doppelpack und das 4:2 markierte (18.). Vier Minuten später knallte Kevin Weggen einen Freistoß zum 3:4 unten links rein (22.) und brachte Berlin somit wieder in Spiel. Mit diesem Ergebnis startete der zweite Gamechanger „Fairplay“, in dem Fehlinger wie in der Vorwoche schon zu seinem Hattrick und der 5:3-Führung traf (28.). Den endgültigen 6:3-Endstand besorgte Turgay Akbulut (30.). Im Anschluss gab es immerhin durch Weggen, der am Sonntag mit dem FC Büderich dem Oberliga-Spitzenreiter SpVg Schonnebeck noch 0:9 unterlegen war, noch zum zweiten Mal in Folge den Sonderpunkt. Kodra-Dreierpack für Käfigtiger knockt Streets United aus

Schon in den vergangenen Wochen erhärtete sich der Verdacht, dass die formstarken Käfigtiger dem bisher komplett ohne Punktverlust durchgekommenen Spitzenreiter Streets United in diesem Topspiel gefährlich werden könnten. Und das deutete sich in der Tat auch früh an, als Steven Kodra in der 4. Minute die Tiger tatsächlich in Führung brachte. Danach blieb es bis zum ersten Gamechanger “3 Play”, weil beide Teams defensiv aufmerksam agierten und kaum etwas zuließen. Im Drei-gegen-Drei erwischten die Tiger ihren Gegner dann auf dem falschen Fuß, als Streets United gerade keinen Keeper auf dem Feld hatte – Liridon Krasniqi traf aus der eigenen Hälfte zum 2:0. Und gut 30 Sekunden vor dem Ende leitete der starke Marco Cirillo dann noch Kodras zweiten Treffer vor. Immerhin schaffte Loris Maier Sekunden vor dem Pausenpfiff noch das 3:1 – bei einem unglücklichen Wechsel der Käfigtiger. Nach dem Wechsel war Streets United dann wieder voll im Spiel, als Elias Römers der Anschluss gelang (19.). Leo Felgenträger wurde dann in der 22. Minute gefoult, nach einer Challenge gab es dann auch einen Penalty, den Römers aber gegen Christian Tok nicht unterbrachte. So ging es in den finalen Gamechanger “Fairplay”. Schnell gerieten die Streets” in Unterzahl, was einem ohnehin führenden Gegner natürlich ermöglicht, den Vorsprung zu verwalten. Wenig später war es dann sogar eine doppelte Unterzahl, und das nutzte Kodra, um seinen Dreierpack zum 4:2-Endstand zu vollenden. Damit hat es nun auch Streets United erstmals in der dritten Season erwischt. Akman sorgt für späten 4:3-Sieg von Beton Berlin gegen Gönrgy

Die vierte Partie des Abends hatte einen hohen Unterhaltungswert, und schon nach wenigen Sekunden sorgte Ilias Anan für das 1:0 von Beton Berlin gegen die zuletzt so starken Gönrgy Allstars. Schon in der dritten Minute schlug der Gegner jedoch durch Dominik Wüst zurück, was aber auch wieder kaum zwei Minuten Bestand hatte, weil Berkan Firat sehenswert zum 2:1 für Beton traf. So ging es dann in den Gamechanger “Plus One”, und der ist durchaus eine Kernkompetenz von Gönrgy. In diesem Modus glich Wüst zunächst zum 2:2 aus, ehe Ian-Prescott Claus mit dem 3:2 zur Stelle war und das Spiel komplett drehte. So ging es in die Pause. Nach dem Wechsel blieb das Spiel intensiv, war aber nicht mehr so torreich. In der 24. Minute glich Ibrahim Bulut dann jedoch zum 3:3 aus, und so ging es in den Gamechanger “1 on 1”. Dort gelang beiden Teams zunächst wenig, bis Ömer Akman für Beton den Querbalken traf (29.). In der Schlussminute traf er dann aber doch zum 4:3 für Beton, auf der Gegenseite scheiterte Ex-Bundesligaspieler Marco Terrazzino – der Sieg für Beton Berlin war fix.