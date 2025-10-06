Baller League-Star Ilias Anan: Socca Champions League oder Oberliga?

Der 29-jährige Ilias Anan ist einer der Top-Spieler in der noch jungen Geschichte der Baller League. Auf dem Kleinfeld glänzt der Angreifer mit zahlreichen Toren und wurde MVP der Baller League Season 3. Im Sommer war er zudem Teil der Kleinfeld-Nationalmannschaft, die an der Europameisterschaft teilnahm.
Auf dem großen Feld läuft er seit dem Sommer für den ambitionierten Oberligisten SG Wattenscheid 09 auf. Vor einem Monat erregte sein Wechsel auf dem Kleinfeld von Beton Berlin zu Eintracht Spandau großes Aufsehen. Nun wurde bekannt, dass Spandau Mitte Oktober an der neu gegründeten Socca Champions League in Griechenland teilnehmen wird. Es handelt sich - obwohl offiziell von der "International Socca Federation" organisiert - nach objektiven Gesichtspunkten überwiegend um ein "Einladungsturnier", in dem sich Kleinfeld-Mannschaften aus der ganzen Welt miteinander messen können.
Neben Spandau wird im Übrigen mit Energie Kopfnuss ein weiteres deutsches Team aus Göttingen teilnehmen, das zuletzt die Deutsche Uni-Liga-Meisterschaft auf dem Kleinfeld gewonnen hat.
Zurück zu Anan! Kürzlich wurde er im Rahmen der Champions League-Teilnahme von Eintracht Spandau vom Kleinfeldfußball-Portal "Sweatyg0al" auf Instagram erwähnt, das immerhin 24.000 Follower vorweisen kann. Brisant dabei, das Turnier findet vom 17. bis zum 20. Oktober statt. Also genau an dem Wochenende, wenn in der Oberliga Westfalen der 11. Spieltag ausgetragen wird.
FuPa Westfalen hat nachgefragt! Wird Anan, der bislang in sieben von acht Partien in der Wattenscheider Startelf stand und fünf Scorerpunkte für sich verbuchen konnte, tatsächlich nach Griechenland fliegen?
Von Wattenscheids Sportlichem Leiter Richard Weber gibt es eine klare Antwort: "Nein, Ilias wird bei uns sein. Das ist eine Falschmeldung."
Die Wattenscheider Fans müssen sich also keine Sorgen machen, dass ein Leistungsträger im Auswärtsspiel beim TuS Hiltrup fehlen wird. Mit sechs Siegen aus acht Partien und bislang lediglich drei Gegentoren ist die SG zum Oberliga-Saisonstart ihrer Favoritenrolle mehr als gerecht geworden.