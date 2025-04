Baller League: Seht die Höhepunkte des 5. Spieltags im Video

Wieder war Max Kruse mit von der Partie, als Hollywood United nach zwei Siegen in Folge gegen die sieglosen VfR Zimbos gerne den dritten Sieg in Serie folgen lassen wollte. Doch die Zimbos hatten sich eine Defensiv-Taktik zurechtgelegt, die lange auch ausgezeichnet funktionierte. Denn Hollywood tat sich schwer, und letztlich nutzte Eduard Renke in der letzten Minute vor der Pause die Gelegenheit, den VfR sogar zur Pausenführung zu schießen. Dann kam der große Auftritt von Kruse, der bei einem direkten Freistoß die Chance sah, den Ball durch eine Lücke in der Mauer zu dreschen, als diese noch unsortiert war. Das Vorhaben glückte, es stand 1:1, und als kaum eine Minute später Berat Gediktas das Spiel für Hollywood drehte, wunderte sich kaum jemand, denn die Zimbos haben bisher in jedem Spiel geführt, aber noch nie gewonnen. Doch diesmal kam der VfR zurück, Jacob Pistor glich das Spiel wieder aus. Und Meriton Saliou hätte das Spiel nach der dritten Ecke mit einem Penalty wieder drehen können, doch der Edeltechniker scheiterte (22.). So ging es bei 2:2 in den Gamechanger “1 on 1” - nun war also alles möglich. Die Zimbos jedoch brachten den Ball in drei Minuten nicht im Tor unter, während Cem Sabanci für Hollywood United doppelt erfolgreich war. Die Zimbos bleiben nach dem 2:4 also sieglos, während Hollywood United auf den dritten Tabellenplatz springt. "Ich wollte eigentlich ins lange Eck schießen, aber dann haben sie de Mauer aufgemacht, und so ergab sich die Option", erklärte Kruse zu seinem Treffer kurz nach dem Abpfiff.