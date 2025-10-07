Baller League Season 4: Rückkehr nach NRW

Die Baller League kehrt nach Köln zurück und hat dort ein größeres Zuhause gefunden. – Foto: Katharina Lapp @bolzplatzfotog

Schneller als gedacht kehrt die im Januar 2024 ins Leben gerufene Kleinfeld-Liga nach Nordrhein-Westfalen zurück. Genauer gesagt in die Heimat, wo alles angefangen hat, nach Köln. Die vierte Saison der Baller League wird in der XPost stattfinden. Dabei handelt es sich um ein ehemaliges Paketzentrum und ein Stück Kölner Geschichte aus dem Jahre 1895, das sogar denkmalgeschützt ist. Es ist mit über 6.000 m² eine der vielfältigsten Eventlocations in der Millionenstadt Köln. Gleichzeitig ist heute um 18 Uhr der Pre-Sale für alle Fans gestartet.

„Köln ist meine Stadt und die Baller League mein Herzprojekt. Wir wollten dahin zurück, wo alles angefangen hat – mitten ins Herz von Köln. Die XPost ist der perfekte Ort dafür: laut, nah dran und voller Energie – genauso, wie wir Fußball lieben“, sagt Mitgründer Lukas Podolski: „Ich will in diesem Jahr vor heimischem Publikum den Titel verteidigen – und freue mich auf die neuen Teammanager, die frischen Wind in die Liga bringen.“ Nach zwei erfolgreichen Saisons in der Motorworld Köln und einer Saison in Berlin kehrt die Liga nun zurück in die Domstadt – mit einer neuen, noch größeren Bühne. Die XPost wird für die kommenden drei Monate vollständig von der Baller League genutzt und bietet Raum für Spieltage, Side-Events und Begegnungen abseits des Rasens. Besucherinnen und Besucher erwartet eine besondere Atmosphäre mit Nike Station, Meet & Greet Area, Barber Corner, Food & Drinks sowie verschiedenen Partneraktivierungen – eine einzigartige Guest Experience mitten in Köln.

Daniel Donaldson, COO der Baller League, ergänzt: „Mit der xPost hat die Baller League jetzt ein Zuhause gefunden – in ihrer neuen alten Heimat Köln. Wir freuen uns, hier langfristig planen und wachsen zu können. Die Voraussetzungen sind ideal, um unsere Vision weiterzuentwickeln, und wir können es kaum erwarten, dass die neue Saison startet."



Parallel zum Saisonauftakt ist heute um 18 Uhr der exklusive Pre-Sale gestartet. Fans können sich über www.ballerleague.de mit ihrer E-Mail-Adresse registrieren und erhalten direkt Zugang zum Vorverkauf. Der offizielle Ticketverkauf beginnt morgen (8. Oktober) um 18 Uhr, und ist dann ohne Registrierung über die Homepage möglich. Die vierte Saison der Baller League startet am 3. November 2025 mit dem ersten Spieltag in der XPost Köln und wird daraufhin jeden Montag bis Anfang 2026 ausgetragen. Das Draft Event findet bereits am 21. Oktober online statt. Insgesamt sind elf Spieltage geplant, bevor das Final Four die Saison abschließt.