Ilias Anan (links) ist einer der Top-Stars in der Baller League.
Ilias Anan (links) ist einer der Top-Stars in der Baller League.

Baller League Season 4: Diese Spieler aus Westfalen sind dabei!

In der Winterpause werden einige Oberliga-Fans auch auf die Baller League schielen.

Mehrere Akteure der SG Wattenscheid 09 und Türkspor Dortmund werden sich ab Januar montags auf nach Köln machen, um an der vierten Saison der Baller League teilzunehmen.

Insbesondere das neu gegründete Team Legacy Ballers von Marco Reus (als Manager) und Kevin Großkreutz (als Coach) wurde vielfach mit Dortmunder Fußballern besetzt.

Die Übersicht aller westfälischen Spieler:

Legacy Ballers

Alessandro Tomassello (Türkspor Dortmund)
Bernad Gllogjani (Türkspor Dortmund)
Serdar Bingöl (Türkspor Dortmund)
Sezer Toy (Türkspor Dortmund)
Ömer Akman (Türkspor Dortmund)
Emre Yesilova (FC Roj)

Eintracht Spandau

Ilias Anan (SG Wattenscheid 09)

Protatos

Nils da Costa Pereira (SG Wattenscheid 09)
Steve Tunga (SG Wattenscheid 09)

FC Nitro

Amed Önzel (Türkspor Dortmund)
Gianluca Marzullo (TuS SG Oestinghausen)
Pascal Itter (Suryoye Paderborn)

Streets United

Sebastian Speen (SV Schermbeck)

VfR Zimbos

Berkan Firat (SG Wattenscheid 09)
Eduard Renke (SG Wattenscheid 09)

Käfigtiger

Steven Kodra (Türkspor Dortmund)
Koray Dag (Türkspor Dortmund)
Ilker Algan (Türkspor Dortmund)

Calcio Berlin

Bilal Akgüvercin (RW Erlinghausen)

PS: Auch wir sind nicht unfehlbar. Ihr kennt einen Spieler, der im westfälischen Amateurfußball spielt und an der Baller League teilnimmt, aber hier nicht aufgeführt ist? Meldet euch unter westfalen@fupa.net

