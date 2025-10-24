Baller League Season 4: Diese Spieler aus Westfalen sind dabei!

Mehrere Akteure der SG Wattenscheid 09 und Türkspor Dortmund werden sich ab Januar montags auf nach Köln machen, um an der vierten Saison der Baller League teilzunehmen.
Insbesondere das neu gegründete Team Legacy Ballers von Marco Reus (als Manager) und Kevin Großkreutz (als Coach) wurde vielfach mit Dortmunder Fußballern besetzt.
Legacy Ballers
Alessandro Tomassello (Türkspor Dortmund)
Bernad Gllogjani (Türkspor Dortmund)
Serdar Bingöl (Türkspor Dortmund)
Sezer Toy (Türkspor Dortmund)
Ömer Akman (Türkspor Dortmund)
Emre Yesilova (FC Roj)
Eintracht Spandau
Ilias Anan (SG Wattenscheid 09)
Protatos
Nils da Costa Pereira (SG Wattenscheid 09)
Steve Tunga (SG Wattenscheid 09)
FC Nitro
Amed Önzel (Türkspor Dortmund)
Gianluca Marzullo (TuS SG Oestinghausen)
Pascal Itter (Suryoye Paderborn)
Streets United
Sebastian Speen (SV Schermbeck)
VfR Zimbos
Berkan Firat (SG Wattenscheid 09)
Eduard Renke (SG Wattenscheid 09)
Käfigtiger
Steven Kodra (Türkspor Dortmund)
Koray Dag (Türkspor Dortmund)
Ilker Algan (Türkspor Dortmund)
Calcio Berlin
Bilal Akgüvercin (RW Erlinghausen)
PS: Auch wir sind nicht unfehlbar. Ihr kennt einen Spieler, der im westfälischen Amateurfußball spielt und an der Baller League teilnimmt, aber hier nicht aufgeführt ist? Meldet euch unter westfalen@fupa.net