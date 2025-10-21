Baller League Season 4: Diese Mittelrhein-Spieler sind dabei!

Aktuell geht die Baller League, eine Indoor-Kleinfeldliga, in ihre vierte Saison. Das Projekt punktet vor allem durch die prominente Besetzung auf den Managerposten: An der Seitenlinie der insgesamt zwölf Teams tummeln sich (Ex-)Profifußballer, Creator und Influencer. Doch wer sich am Ende zum vierten Champion der Baller League krönt, wird natürlich auf dem Platz entschieden. Und dort mischen auch zahlreiche aktive Spieler aus dem Fußballverband Mittelrhein kräftig mit.
Wir werfen einen Blick auf die Mittelrhein-Kicker, die in der Baller League vertreten sind – und für welches Team sie auflaufen.
Gleich vier aktive Spieler des SSV Merten aus der Mittelrheinliga nehmen an der vierten Runde der Baller League teil. Ebenso viele Akteure – zählt man Trainer Dustin Tesch mit – stellt der SC Elsdorf aus der Bezirksliga Staffel 3.
Jeweils drei Spieler kommen vom VfL Vichttal und von Teutonia Weiden (beide Mittelrheinliga) sowie vom SC Fliesteden (Landesliga Staffel 2).
Legacy Ballers (Team von Marco Reus und Kevin Großkreutz)
Dustin Tesch (SC Elsdorf – Trainer)
Rikiya Ohashi (SSV Merten)
Dongo-Nzaya Basombo (SV Gremberg Humboldt 60/62)
Mohamed Redjeb (SC 08 Elsdorf)
Lennard Hövel (SC 08 Elsdorf)
Gönrgy Allstars (Team von Patrick Helmes und Montana Black)
Kingsley Sarpei (SC Fliesteden)
Kai Schusters (FC Hennef 05)
Meik Kühnel (FC Teutonia Weiden)
Kanischka Taher (Alemannia Aachen II)
Protatos (Team von Lars Holzi und Luacs Spidey)
Yassine Ali Gnondi (VfL 08 Vichttal)
Vincent Geimer (SC Fliesteden)
Abdenbi Oubelkhiri (SSV Merten)
Fehd Mestiri (SC Fliesteden)
Mohamed Rabia (SSV Merten)
FC Nitro (Team von André Meyer und Nader El-Jindaoui)
Nico Brandenburger (Pulheimer SC)
Calcio Berlin (Team von Nico Heymer und Christoph Kröger)
Gaspard Fehlinger (SV Lövenich/Widdersdorf)
Daniel Spiegel (SpVg Porz)
David Strack (SV Lövenich/Widdersdorf)
Daniel Bleja (SG Türkischer SV Düren)
Streets United (Team von Julian Schieber und Lukas Podolski)
Bekir Gediktas (FC Teutonia Weiden)
Elias Römers (SC 08 Elsdorf)
Eliot Albert (SSV Merten)
Alexander Heinze (früher Alemannia Aachen)
Hollywood United (Team von Max Kruse)
Berat Gediktas (FC Teutonia Weiden)
Zachary-Oduro Bonsu (FC Hürth)
Käfigtiger
Yousef Keshta (FC Hürth)
Tim Greven (Alemannia Lendersdorf)
Eintracht Spandau
Tobias Haitz (SV St. Jöris)
VfR Zimbos
Mustapha Chahrour (VfL 08 Vichttal)
Canel Cetin (VfL 08 Vichttal)