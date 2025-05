Baller League: Max Kruse hält Hollywood im Final-Four-Rennen

Vier Punkte kann ein Team in der Baller League an einem Spieltag maximal erreichen, weshalb auch zwei Spieltage vor Schluss noch vieles offen ist Das wird sich am Montagabend aber recht sicher ändern, wenn ab 17.35 Uhr der 10. Spieltag der Season 3 im Hangar 7 des alten Flughafens in Berlin-Tempelhof beginnt.

Wer folgt Streets United? Streets United bildet hier die Ausnahme, denn bei acht Zählern Vorsprung auf Platz fünf darf man in diesem Fall schon gratulieren. Denn nur ein Team kann ja die maximal möglichen acht Punkte (mit zwei Bonuspunkten beim Penalty-Shootout) theoretisch noch einsammeln, dann blieben für die Konkurrenz aber maximal noch sechs, ein Überholen von vier Teams ist also unmöglich. Die Mannschaft von Teamchef Lukas Podolski, die nach dem Sieg in der ersten Season das Final Foul der zweiten Spielzeit deutlich verpasst hat, ist diesmal absoluter Titel-Favorit, wurden doch acht der bisherigen neun Spiele gewonnen. Vorletzter Gegner der Saison sind nun im vierten Spiel des Abends die Protatos, die als Fünfter natürlich selbst noch Chancen haben. Topspiel zwischen Calcio Berlin und Gönrgy Allstars Einen großen Schritt kann im ersten Spiel des Abends auch Calcio Berlin machen, das es mit den Gönrgy Allstars zu tun hat. Es spielt also der Zweite gegen den Dritten, die Teams trennt ein Punkt und für den Sieger der Partie sollte es nach dem Spieltag ebenfalls gut aussehen. Vierter ist aktuell Beton Berlin, aber punktgleich mit den Protatos und den Käfigtigern. Während auf die Protatos das denkbar schwierigste Spiel wartet, hat Beton Berlin es mit Hollywood United zu tun, das als Siebter mit zwei Punkten Rückstand selbst noch Chancen hat. Die Käfigtiger sind gegen die Las Ligas Ladies hingegen klarer Favorit. Ebenso wie Hollywood hat auch Eintracht Spandau 14 Zähler, und es zum Abschluss des Spieltages mit Schlusslicht VfR Zimbos zu tun. Gegen 23.15 Uhr sollte feststehen, wer fix im Final Four ist, und wer seine letzte Chance schon verspielt hat. Seid live dabei! So läuft der 10. Spieltag - live! Gönrgy Allstars gewinnen Duell um Final Four

Golden XI gewinnen Kellerduell gegen den FC Nitro mit 6:5 Die Begegnung zwischen Calcio Berlin und den Gönrgy Allstars startete furios, denn nach nur zwei Minuten traf Thomas Haas nach einem unachtsamen Moment der Berliner Abwehr zum 1:0 für die Allstars, bevor Ian-Prescott Claus zur 2:0-Führung vollendete (4.). Nach einigen Abschlüssen, die jedoch immer wieder von Thorsten Kirschbaum und Niklas Reichelt entschärft wurden, ging es in den Gamechanger "The Line". Dort konnte der Berliner Torwart den ersten Schuss von Marco Terrazzino noch parieren, war allerdings beim Nachschuss von Mats Melahn machtlos, und so ging es mit einem 3:0 für Gönrgy in die Pause. Nach der Halbzeit erspielte sich Calcio durch die dritte Ecke einen Penalty, den Meik Kühnel zum 1:3 versenkte (20.). Nach einer Challenge Calcios gab es eine Zwei-Minuten-Strafe für Niklas Dams. In Überzahl verkürzte Raif Adam dann mit einem Traumtor auf 2:3 (24.). Mit diesem Ergebnis ging es in die Crunch Time "Fast Forward", in der jedoch kein weiterer Treffer fiel, und somit feierte Gönrgy einen 3:2-Erfolg gegen den direkten Konkurrenten. Durch den Sieg überholte die Mannschaft von Justus Lemp die Berliner und sprang somit auf Platz zwei. Die Allstars machten einen großen Schritt in Richtung Final Four, während Calcio weiterhin um einen Platz unter den ersten Vier zittern muss.

Gut neun Minuten lang fielen gar keine Tore zwischen den Golden XI und dem FC Nitro, dann wurde die Partie äußerst turbulent. Immer wieder ging die Auswahl von Christoph Kramer und Florian Neuhaus in Führung, erstmals durch Julien Vercauteren, und immer wieder zogen die Nitros nach. Alle weiteren Tore für die Golden XI gingen auf das Konto von Nils da Costa Pereira, vier davon im abschließenden Gamechanger "1 on 1", indem auch Amed Öncel mal wieder dreifach traf, doch das sollte am Ende eben nicht reichen. Letztlich war es zwar ein Spiel um die berühmte "Goldene Ananas", doch damit können die Schützlinge von Trainer Dominick Drexler die Saison zumindest auf Platz neun als "Best of the Rest" abschließen. Käfigtiger fertigen Las Ligas Ladies ab

In der ersten Hälfte zwischen den Käfigtigern und den Las Ligas Ladies passierte zwölf Minuten nichts, dann ging es in den Gamechanger "3 Play". Dabei gingen die Ladies durch Nicolas Hebisch zunächst in Führung, schnell drehten die Tiger das Spiel jedoch durch die Edeltechniker Marco Cirillo von Solingen 03 und Liridon Krasniqi. Beinahe hätte Steven Kodra noch das 3:1 nachgelegt, sein Treffer wurde jedoch wegen eines Foulspiels nach Challenge zurückgepfiffen. Das erledigte dann Joshua Sumbunu von den Sportfreunden Baumberg in der 17. Minute per Penalty nach der dritten Ecke. Mit dem 4:1 durch Lamine Diop in der 18. Minute war das Spiel dann so gut wie entschieden. Tim Greven war dann in der 23. Minute mit dem 5:1 zur Stelle, das die Final-Four-Ambitionen der Käfigtiger weiter untermauerte. Sumbunu hatte aber noch nicht genug, traf mit einem Traum-Freistoß zum 6:1. Für den Schlusspunkt sorgte dann Kodra mit einem Penalty zum 7:1-Endstand. Ein echtes Statement!