Lukas Podolski gefällt die neue Baller-League-Spielstätte in Berlin. – Foto: Benni Emrich

Baller League: Lukas Podolski vom Spielort Berlin angetan Baller League, 5. Spieltag: Diese sechs Begegnungen erwarten Euch am Montag. Verlinkte Inhalte Baller League Gönrgy Allstars Protatos Käfigtiger Beton Berlin + 8 weitere

Die dritte Season der Baller League hat am neuen Standort in Berlin-Tempelhof vier Spieltage erfolgreich hinter sich gebacht, und diesen Zeitpunkt hält nun offenbar Mitbegründer Lukas Podolski für geeignet, um ein erstes Fazit zum neuen Austragungsort zu ziehen, hatte er doch angesichts des 3. Spieltages, bei dem er persönlich vor Ort war, doch schon sein Wohlwollen bekundet, gleichzeitig aber auch ein wenig Wehmut verbreitet, dass die Baller League aus seiner Kölner Heimat verzogen ist.

Podolski preist Standort Berlin "Ein bisschen traurig, wenn man nicht mehr in seiner Heimatstadt ist, aber ich denke, Berlin ist auch ein geiler Standort für die Baller League. Ich hoffe, dass wir hier viele, viele Jahre bleiben und da, wo wir in Köln angefangen haben, hier einfach nur weitermachen", wird der Weltmeister von 2014 in einer Pressemitteilung der Baller League zitiert. "Es ist genau der richtige Standort. Weil Berlin einfach eine coole Stadt ist, mit coolen Leuten. Ich bin gerne in Berlin. Wenn man hier dieses Setup sieht, die Halle, das ganze Rahmenprogramm – das findet man auch nicht in jeder Stadt. Und Berlin als Hauptstadt verdient genau diese Baller League."