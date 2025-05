Baller League live: Hollywood United holt sich das letzte Ticket

Mit Streets United, dem Team von Manager Lukas Podolski, das die erste Season gewann und in der zweiten das Final Four dann deutlich verpasste, stand bereits ein Teilnehmer am Final Four der Season 3 in der Baller League fest. Drei weitere folgten dann am letzten Spieltag: die Gönrgy Allstars, Calcio Berlin und Hollywood United.

Vorbericht: Gönrgy Allstars mit den besten Chancen Die besten Chancen hat eindeutig der aktuell Zweite, die Gönrgy Allstars. Denn sie müssten ihr Spiel wahrscheinlich noch nicht einmal gewinnen, um den Einzug zu schaffen. Schon ein Remis gegen den Sechsten Eintracht Spandau würde die Finalchancen eines Teams, das aktuell noch ein Team aus den Top-Vier verdrängen könnte, wohl zunichte machen. Nach den bisherigen Eindrücken sollte der Zweite in diesem Spiel favorisiert sein, viel hängt aber auch davon ab, ob der Pole Norbert Jaszczak bei den Spandauern mitwirken kann. >>> Hier geht es zur Tabelle der Baller League "Endspiel" zwischen den Käfigtigern und Calcio Berlin Einen Punkt dahinter sind die Käfigtiger Dritter, haben gegen den Fünften Calcio Berlin eine Art "Endspiel". Denn gewinnt Calcio mit Kevin Weggen, würde das Team auf jeden Fall an den Käfigtigern vorbeiziehen. Hollywood United als Vierter hat auf jeden Fall gute Chancen, geht es für den Gegner Golden XI doch nicht mehr um wirklich viel, der aktuell neunte Platz ist fast zementiert. Auch Beton Berlin und die Protatos, die mit jeweils 16 Punkten auf den Plätzen sieben und acht liegen und direkt gegeneinander spielen, haben noch Chancen. Der Sieger dieser Partie würde aber wohl neben den drei Punkten noch den Zusatzpunkt aus dem Penalty-Shootout benötigen, um noch mitmischen zu können - der Zusatzpunkt könnte ohnehin bei einer so knappen Konstellation das Zünglein an der Waage darstellen. Das sind die Spiele des 11. Spieltags Aufholjagd der Zimbos nicht gekrönt: FC Nitro gewinnt Kellerduell

Das Duell zwischen dem Vorletzten FC Nitro und dem Schlusslicht VfR Zimbos brauchte keine Anlaufzeit, denn in der 2. Minute traf Sascha Marinkovic per Volley zum 1:0 für Nitro, ehe Eduard Renke kurz darauf ausglich (2.). Jean Paul Ajala-Alexis sorgte mit seinem Doppelpack (4.,11.) für eine 3:1-Führung des FC, mit der es dann in den Gamechanger "The Line" ging. In dem besorgte Josh Lesley Görtzen (13.) den 4:1-Halbzeitstand. Nach der Pause erzielte Jan Muzango dann das 5:1 für den FC (17.), bevor Jacob Pistor per Penalty auf 2:5 verkürzte. Renke machte es kurz vor der Crunchtime "Fast Forward" mit seinem Treffer (27.) zum 3:5 nochmal spannend. Dort nutzte Bilal Abdallah einen Fehler von Jan Fauseweh zum 4:5 und ließ den FC somit wieder zittern. Am Ende blieb es allerdings beim 5:4-Erfolg für Nitro. Somit beenden die Zimbos die Saison auf dem letzten Platz, während sich der FC den zweiten Sieg der Spielzeit holte und vorerst auf Rang zehn springt. Beton Berlin wahrt durch 10:4 seine Chance

Das zweite Spiel des Abends war eines der torreichsten Spiele in der Baller League überhaupt. Am Ende setzte sich Beton Berlin mit 10:4 gegen die Protatos durch, die damit schonmal absolute Klarheit darüber haben, dass das Final Four am kommenden Montag ohne sie stattfinden wird, während Beton Berlin nach seinem Spiel zumindest erst einmal auf Platz drei gesprungen ist. Drei Treffer gingen dabei auf das Konto von Beton-Edeltechniker Ilias Anan und auf das von Sven Wurm, Mustapha Chahrour trafen zudem doppelt. Auf der Seite der Protatos traf Canel Cetin doppelt. Nun galt es für die Schützlinge von Kontra K, den weiteren Verlauf des Abends abzuwarten - denn auch der Zusatzpunkt kann diesmal enorm wichtig werden.