Baller League live: Das bringt der 8. Spieltag am Ostermontag

Direktes Verfolgerduell

Innerhalb der Gruppe dieser punktgleichen Verfolger, denen allesamt nur ein Punkt auf den aktuell Vierten Protatos fehlt, kommt es am Ostermontag am 8. Spieltag zu einem direkten Duell, wenn sich die Gönrgy Allstars und Hollywood United gegenüberstehen. Beide Teams standen dabei in dieser Saison schon besser da, mussten aber jeweils zuletzt zwei Niederlagen hinnehmen. Ob Max Kruse, in der Vorwoche selbst als Schütze des Führungstreffers in Erscheinung getreten, wieder selbst mitmischt, wird sich zum Oster-Ausklang zeigen müssen.

Eintracht Spandau wird seine Chance derweil gegen den etwas enttäuschenden, amtierenden Titelträger Las Ligas Ladies suchen müssen, während Calcio Berlin mit Kevin Weggen gegen den FC Nitro, der sich zuletzt unter Wert verkauft hat, ebenfalls der Favorit ist.

Topspiel zwischen Streets United und Beton Berlin

Es gibt aber auch am 8. Spieltag wieder ein absolutes Topspiel, wenn der Dritte Beton Berlin, vor Wochenfrist nach einem 6:2 gegen Schlusslicht VfR Zimbos noch mit einem 6:6 vom Platz gegangen, es mit dem Spitzenreiter Streets United zu tun hat. Die Käfigtiger, so etwas wie die Mannschaft der Stunde, haben es mit Golden XI zu tun, die Protatos mit Schlusslicht VfR Zimbos. Die zeitgenaue Ansetzung der sechs Partien steht noch aus.