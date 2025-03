Baller League live: Beton gewinnt Berliner Derby

Erste Erkenntnisse hat er sicher schon gebracht, der erste Spieltag der Season 3 in der Baller League am vergangenen Montag, als der neue Spielort im Hangar 7 des Flughafens Berlin-Tempelhof eingeweiht worden ist. Eine davon ist sicherlich: Die Teams, bei denen es besonders viele neue Spieler gab, müssen sich wohl nicht nur an die enorm hohe, neue Spielstätte gewöhnen, in der eine Deckenberührung sehr unwahrscheinlich wird. So war es etwa überhaupt kein guter Auftakt für die Golden XI von Christoph Kramer und Florian Neuhaus, ebenso nicht für den amtierenden Titelträger Las Ligas Ladies.

Vorschau: Golden XI will erste Punkte Neuhaus, der bei einem spielenden Kramer immer mehr zum Coach wird, verlor erst am Montag mit Golden XI 1:5 gegen Beton Berlin, dann am Freitag in der Bundesliga als Einwechselspieler 1:3 gegen den FSV Mainz 05. Keine gute Woche also für den Mittelfeldspieler. Demnach wird es am Montag darum gehen, gegen die Las Ligas Ladies einen besseren Eindruck zu hinterlassen. Doch für den amtierenden Meister kam es noch dicker. Die "Ladies" unterlagen den Gönrgy Allstars mit 3:9 und schauen sich die Tabelle nach dem Auftakt erst einmal von unten an. Duell der Sieger: Calcio gegen Beton Berlin Spitzenreiter Gönrgy Allstars als einer von vier Siegern des ersten Spieltags hat es nun mit dem FC Nitro zu tun, der vor einer Woche beim 3:3 gegen Eintracht Spandau schon auf der Siegerstraße war, letztlich aber doch mit einem Punkt leben musste. Siegreich war im allerersten Spiel der neuen Season auch Calcio Berlin, wo Kevin Weggen, auch dank des "1 on 1"-Modus zum Schluss, mit einem Sechserpack zu glänzen wusste. Gegen Beton Berlin kommt es nun also zum Vergleich zweier Auftaktsieger. Streets United, der vierte Sieger des Auftaktabends, hat es zum Abschluss des zweiten Spieltags mit Eintracht Spandau zu tun. Früh am Abend hingegen messen sich mit den Protatos und Hollywood United zwei Teams, die je einen Punkt auf dem Konto haben - bei Hollywood allerdings nur dank des Bonuspunktes im Shootout. Die VfR Zimbos haben es zudem nach ihrer Auftaktniederlage mit den Käfigtigern zu tun, die beim 4:4 gegen die Protatos mit einem Punkt gestartet sind. Live-Berichte: Kein Sieger zwischen den Protatos und Hollywood

Der Abend nahm sich am 2. Spieltag erstmal ein wenig Zeit, denn in der ersten Hälfte fielen zwischen den Protatos und Hollywood United erstmal gar keine Tore. Daran änderte auch der Gamechanger "The Line", bei dem Tore von jenseits der Abseitslinie doppelt zählen, nicht wirklich etwas. Die wohl beste Chance der ersten Hälfte hatte Hollywoods Alexander Lipinski, der in der Winterpause vom KFC Uerdingen zum FC Büderich gewechselt ist. Nach dem Wechsel übernahm Hollywood dann ein wenig mehr Initiative, in der 20. Minute fiel aber das 1:0 für die Protatos, das zunächst wegen eines Stürmerfouls abgepfiffen wurde. Nach einer "Ref Challenge" sollte der Treffer dann zunächst zählen, letztlich galt das Tor von Gaspard Fehlinger dann aber doch nicht, weil es vorher einen Pfiff gegeben hatte. Kurios! Fast im Gegenzug ging dann doch Hollywood in Führung, durch einen platzierten Schuss von Paul Kohlstädt. Doch aus dem Nichts schlugen die Protatos in der 27. Minute zurück. Dabei nutzte Baller-League-Neuling Fehd Mestiri einen Fehler im Aufbau des Gegners gnadenlos aus. In den letzten drei Minuten im Modus "Fairplay" bekamen die Protatos die dritte Ecke, also einen Penalty. Den parierte Bleron Berisha gegen Turgay Akbulut. Der Hollywood-Keeper beging wenig später aber ein Foulspiel und musste 46 Sekunden vom Feld, weil er ein Foulspiel im Fairplay-Modus beging. Doch mit Dennis Mast als Ersatz-Keeper brachte Hollywood das 1:1 über die Zeit. Beide Teams hatten so zwei Zähler auf dem Konto. FC Nitro überrollt die Gönrgy Allstars

Vierfacher Saliou reicht Zimbos gegen Käfigtiger beim 5:6 nicht Auch die zweite Partie des Abends zwischen den Gönrgy Allstars und dem FC Nitro schien zunächst kein Torfestival zu werden, doch das änderte sich noch vor der Pause. Sascha Marinkovic sorgte in der 6. Minute für das 1:0 für Nitro, bevor es in den Modus "Plus One" für die drei letzten Minuten der ersten Halbzeit ging. Dort glich dann zunächst Velj Sulejmani für Gönrgy aus, ehe Nitro noch einen Doppelschlag vor dem Pausenpfiff parat hatte. Stanley Ratifo, Nationalspieler für Mosambik und erneut Marinkovic stellten auf 3:1 für Nitro gegen den Spitzenreiter des ersten Spieltages. Konnte es Gönrgy zurück ins Spiel schaffen? Weiter hatte Gönrgy-Keeper Niklas Reichel eine ganze Menge zu tun, mehr als sein Gegenüber Jan Fauseweh. Dem vermeintlichen Anschlusstor ging ein klares Stürmerfoul voraus, Gönrgy lief die Zeit davon. Mit einem verwandelten Penalty und dem 4:1 sorgte Amed Öncel vom Oberligisten Mülheimer FC letztlich für die vermeintliche Vorentscheidung (25.). Es ging allerdings in den Fernschuss-Modus "1 on 1", der in den drei letzten Minuten Spiele noch auf den Kopf stellen kann. Doch auch dort war Nitro der Herr im Haus. Öncel traf noch zweimal, ebenso Sulejmani auf der Gegenseite, aber da auch Nitros Moritz Niemann noch das Tor traf, siegte Nitro souverän mit 7:3 - und Öncel war der Mann des Spiels. "Wir hatten richtig Bock, nicht das dritte Mal in Folge gegen Gönrgy zu verlieren", erklärte Nitros Pascal Itter gleich nach der Partie, der mit einer Blessur am Knie vorzeitig aus dem Spiel musste.

Den ersten Treffer der Partie zwischen den VfR Zimbos und den Käfigtigern erzielte für den "Verein für Reiche" Eduard Renke mit einem ganz feinen Lupfer aus dem Fußgelenk, der sich wahrlich sehenlassen konnte. In der 10. Minute glich jedoch Yousef Keshta mit einem Innenpfosten-Treffer, der nach Überprüfung gegeben wurde, für die Käfigtiger zum 1:1 aus. Und sie drehten das Spiel, weil Damir Kurtovic in der 12. Minute vor dem Tor gnadenlos war. Als Gamechanger gab es diesmal vor der Pause "3 Play". In diesem "Drei gegen Drei" zogen die Tiger dank Keshta und Marco Cirillo auf 4:1 davon. Wichtig war dann, dass Meriton Saliou für das Team von Baumbergs Trainer Salah El Halimi mit einem Doppelschlag auf 3:4 verkürzte. So ging es in die Pause des bisher ereignisreichsten Spiels des Abends. Gleich nach der Pause machte Saliou dann mit einem Traumtor zum 4:4 gleich seinen Dreierpack perfekt. Doch die Käfigtiger lenkten das Spiel wieder in die andere Richtung. Liridon Krasniqi traf in der 22. Minute zum 5:4, Keeper Fritz Pflug konnte das nicht verhindern. Kurz darauf forderte Steven Kodra vergeblich einen Strafstoß ein, es blieb also eng. Für die dritte Ecke bekamen die Käfigtiger dann einen Penalty, den Krasniqi zum 6:4 nutzte (27.). Knapp eine Minute später war das dann auch bei den Zimbos der Fall, Saliou verkürzte mit seinem vierten Treffer des Spiels auf 5:6. Als finalen Gamechanger gab es dann "Fast Forward", bei dem der Ball nicht mehr in die eigene Hälfte zurückgespielt werden darf. Dass es dabei nicht zum Ausgleich kam, verhinderte Christian Tok, Schlussmann der Käfigtiger.