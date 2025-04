Baller League live ab 17.35 Uhr: Am 9. Spieltag nahen Entscheidungen

Am Montagabend steht bereits der 9. Spieltag in der dritten Season der Baller League auf dem Programm, noch drei Runden sind also zu gehen, bis die vier Teams für das Final Four endgültig feststehen. Oder ist doch weit eher alles klar? Zumindest für Streets United könnte schon heute auch rechnerisch alles durch sein. Denn sollte der Spitzenreiter nach dem Spieltag neun Punkte Vorsprung auf Platz fünf haben, wäre das Team auch rechnerisch nicht mehr zu verdrängen.