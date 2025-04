Baller League: Jetzt die Highlights des 9. Spieltags im Video sehen

Der Spitzenreiter dominiert auch am 9. Spieltag, das Rennen um die Plätze für das Final Four bleibt aber dramatisch: So lief der drittletzte Spieltag der Baller League, Season 3 am Montagabend.

Das sind die Highlight-Videos von Spieltag 9: Das sagte der Vorbericht: Am Montagabend steht bereits der 9. Spieltag in der dritten Season der Baller League auf dem Programm, noch drei Runden sind also zu gehen, bis die vier Teams für das Final Four endgültig feststehen. Oder ist doch weit eher alles klar? Zumindest für Streets United könnte schon heute auch rechnerisch alles durch sein. Denn sollte der Spitzenreiter nach dem Spieltag neun Punkte Vorsprung auf Platz fünf haben, wäre das Team auch rechnerisch nicht mehr zu verdrängen. Streets United als erstes Team durch? Theorie wäre das aber auch, sollte der Primus einfach gewinnen und der Abstand auf Platz fünf erhalten bleiben. Denn ein Fünfter müsste dann nicht nur zweimal gewinnen und Streets zweimal verlieren, sondern es müssten auch jeweils die Bonuspunkte eingefahren werden - kaum vorstellbar, zumal auch die Tordifferenz noch überragend ist. Zum Abschluss des Tages hat es der Spitzenreiter gegen 22.30 Uhr jedenfalls mit Schlusslicht VfR Zimbos zu tun, das in der Vorwoche allerdings den ersten Sieg eingefahren hat. Calcio Berlin trifft auf Golden XI Den Auftakt machen um 17.35 Uhr Calcio Berlin, mit Kevin Weggen inzwischen wieder auf Platz vier vorgerückt, und die Golden XI von Christoph Kramer und Florian Neuhaus. Die haben als Zehnter kaum noch Chancen auf das Final Four, müssten wenn aber restlos jeden Punkt einfahren, der noch zur Disposition steht. Danach treffen im Topspiel des Tages der Dritte Gönrgy Allstars und der Zweite Käfigtiger aufeinander - das wird ein klassischer Final-Fight im Hangar 7 in Berlin-Tempelhof. Noch Chancen auf das Final Four hat der Achte Hollywood United, aber nur bei einem Sieg gegen die Las Ligas Ladies. Gewinnen müssen dafür auch die Protatos auf Platz sieben, die es mit dem Elften FC Nitro zu tun haben, der sicher unter Wert geschlagen ist. Beton Berlin, inzwischen auf Platz sechs zurückgefallen, muss im direkten Verfolgerduell gegen den Fünften Eintracht Spandau gewinnen, um voll im Rennen zu bleiben. Am Montagabend wird sich das Feld jedenfalls neu sortiert haben. Wird es klarer oder vielleicht sogar noch knapper? Seid live dabei! So liefen die Spiele am Montagabend: Kevin Weggens Strahl entscheidet umkämpftes Duell

In der Partie zwischen Calcio Berlin und Golden XI dauerte es nicht lange, bis es das erste Mal gefährlich wurde. Luca Beermann entschärfte den Schuss von Calcios Meik Kühnel nach gerade einmal acht Sekunden. Das erste Tor des Spiels ließ allerdings bis zur 9. Minute auf sich warten - nach einem starken Solo schob Julien Vercauteren zur 1:0-Führung für die Golden XI von Dominick Drexler ein. Kühnel glich kurz darauf per Penalty aus (10.), bevor es in den ersten Gamechanger "3Play" ging. Zunächst netzte Kühnel zur ersten Führung des Favoriten ein (13.), ehe Meriton Saliou ausglich (13.). Manuel Fischer sorgte mit seinem Tor für den 3:2-Halbzeitstand aus Sicht Calcios (14.). In der 21 Minute glich Nils da Costa Pereira nach einem Fehler der Berliner Hintermannschaft für Golden XI aus. Nach einem Foul von Pereira musste Golden XI anschließend jedoch in Unterzahl agieren, in der Kevin Weggen per Freistoß das 4:3 für Calcio erzielte. Mit diesem Ergebnis ging es in die Crunchtime "Fairplay". Dort passierte nichts mehr, und so feierte die Mannschaft von Marcel Demircan einen 4:3-Erfolg gegen Golden XI - es ist der dritte Sieg in Folge für Calcio, das damit voll im Rennen um das Final Four ist. Und später am Abend holte Weggen auch noch den Zusatzpunkt im Shootout - zum dritten Mal in dieser Season.

Gönrgy Allstars gewinnen Topspiel gegen die Käfigtiger deutlich 7:1

Im Spiel zwischen den Gönrgy Allstars und den Käfigtigern, also einem Topspiel innerhalb der Top-Vier, hätte man wohl eher mit einem ganz knappen Resultat gerechnet, doch es wurde beim 7:1 eine ganz klare Sache für die Allstars, die zur Pause nach Toren von Mats Melahn und Ian-Prescott Claus bei einem Gegentreffer von Marco Cirillo allerdings erst mit 2:1 führten. Deutlich wurde es dann ab der 22. Minute. Marco Terrazzino traf danach noch doppelt, zudem waren erneut Claus, Nico Brandenburger und Dennis Bergmann erfolgreich. "Wir haben uns auf die Basics berufen, dass hier ohne Kampf und Leidenschaft nichts geht", sagt Claus nach dem Erfolg, der den Allstars in der vorigen Woche gefehlt hatte. Damit übernahmen die Gönrgy Allstars den zweiten Tabellenplatz von den Käfigtigern, die nun um das Final Four zittern müssen. Für die Allstars war es die beste Leistung der laufenden Saison. Später am Abend bedeutete der Zusatzpunkt für Calcio Berlin allerdings das Zurückfallen auf Platz drei.