Baller League: Final Four am Montag ab 18.15 Uhr live

Bislang war es zweimal so, dass die Vorrunde der Baller League in Köln-Ossendorf über die Bühne ging, das Finale dann aber im PSD Bank Dome in Düsseldorf ausgetragen wurde, wo jeweils rund 10.000 Fans in der Halle waren, um die Entscheidung zu verfolgen. Auch das hat sich für das dritte Final Four am Montagabend ab 18.15 Uhr verändert. Denn nach dem Umzug in den Hangar 7 in Berlin-Tempelhof hat die Baller League entscheiden, auch das Finalturnier dort auszutragen, was nun zur Folge hat, dass es nur noch Resale-Tickets gibt, für die bei Ticketmaster am Sonntag fast 70 Euro aufgerufen werden.