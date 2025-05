Baller League: Entscheidungen am vorletzten Spieltag ab 17.35 Uhr

Vier Punkte kann ein Team in der Baller League an einem Spieltag maximal erreichen, weshalb auch zwei Spieltage vor Schluss noch vieles offen ist Das wird sich am Montagabend aber recht sicher ändern, wenn ab 17.35 Uhr der 10. Spieltag der Season 3 im Hangar 7 des alten Flughafens in Berlin-Tempelhof beginnt.