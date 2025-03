Baller League: Diese Spieler aus der Region sind (erneut) dabei

Zusammengestellt von den Trainern und Managern, die meisten davon (Ex-)Profis, Influencer oder Streamer, sind in den zwölf Teams der Baller League viele talentierte und ambitionierte Amateurfußballer mit von der Partie. Darunter sind auch in dieser Saison wieder einige Kicker, die aus unserer Region (Wiesbaden, Rheinhessen, Darmstadt oder Nahe) stammen oder für die lokalen Vereine in den unteren und oberen Amateurklassen die Fußballschuhe schnüren.

Dazu zählt Turgay Akbulut, der erst für "Eintracht Spandau" und dann für "Gönrgy Allstars" gespielt hat. Zu dieser Baller League Saison folgte der abermalige Teamwechsel für den Offensivmann, der im Amateurfußball für die SG Hoechst, Tabellenführer der Gruppenliga Wiesbaden, aktiv ist. In beiden Ligen stellt Akbulut regelmäßig seine Stürmerqualitäten unter Beweis. Akbulut gab bereits als FuPa-Podcast-Stuidogast exklusive Einblicke, wie es so ist in der Baller League zu spielen.

Auch Dylan Bos, Torhüter beim Mainzer Verbandsligisten TuS Marienborn, ist wieder mit dabei. In der Premierensaison stand er als neutraler Torhüter beim wöchentlichen Duell aller zwölf Teams um einen Extrapunkt zwischen den Pfosten. Vergangene Saison war er dann bei "Calcio Berlin" unter Vertrag, nun ist er Mitspieler von Akbulut.

Genauso wie Benjamin Zeisel, dem Mittelfeldmann aus der Gruppenliga Darmstadt von Dersim Rüsselheim. Auch Zeisel ist "Wiederholungstäter": Vor einem Jahr galt er als Teil von Eintracht Spandau. In Saison zwei gehörte er keinem Team der Baller League mehr an, sondern sammelte in der Icon League Erfahrung. Jetzt ist er zurück in der von Lukas Podolski und Mats Hummels gegründeten Kleinfeldliga und trägt das Protatos-Jersey.

Duo spielt beim Team von Montana Black

Dominik Wüst gehört zum Aufgebot der Gönrgy Allstars, dem Team der Streamer Marcel Eris („Montana Black“) und Sascha Hellinger („unsympathischTV“). Der Offensivspieler steht im Ligaalltag für den Hessenligisten FC Eddersheim auf dem Platz und hat in der Vergangenheit bereits für die „Golden XI“ um Weltmeister Christoph Kramer und Gladbachs Profi Florian Neuhaus gespielt.

Niklas Reichel ist DAS Aushängeschild der Gönrgy Allstars. Der Ex-Keeper von Schott Mainz, Wormatia Worms und dem FV Biebrich steht seit der ersten Saison der Baller League im Tor des Teams. In der zweiten Spielzeit wurde er nicht nur zum besten Torhüter ausgezeichnet, sondern obendrauf zum MVP der Finalrunde gekürt. Beim hauchdünn verpassten Titelgewinn war Reichel mit einer Vielzahl an herausragenden Paraden maßgeblich am Erfolg der Gönrgy Allstars beteiligt.

Ein Quartett ist in "unseren" Ligen aktiv

Ebenfalls ein Begriff könnten den heimischen Fußballern diese vier Spieler sein. Sie spielen zwar nicht primär in unseren Gebieten, sind aber in Ligen unterwegs, in denen sie auf "heimische" Vereine treffen: In der Hessenliga laufen Paul Kohlstädt (KSV Baunatal / spielt in der Baller League für "Hollywood United") und Torjäger Jacob Pistor (SC Waldgirmes / "VfR Zimbos")auf. Marco Metzger kommt gelegentlich in der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar zum Einsatz (Arminia Ludwigshafen / "Beton Berlin"). Im selben Wettbewerb spielt Max Wilschrey für den FC Karbach. Auch in der Baller League ist er kein Unbekannter: Dort geht er für Eintracht Spandau auf Torejagd. Zudem wurde Wilschrey durch seine Teilnahme an verschiedenen Trash-TV-Formaten bekannt.