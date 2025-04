Baller League: Die unglaublichen Höhepunkte des 7. Spieltags im Video

Am 7. Spieltag der Baller League sind einige erste Entscheidungen gefallen, auch wenn für viele Mannschaften immer noch eine ganze Menge möglich ist. Fast schon sicher dürfte aber sein: Nach den VfR Zimbos sollte auch für die Golden XI von Christoph Kramer und Florian Neuhaus in Sachen Final Four nichts mehr gehen, gleiches gilt mit ebenfalls erst sechs Punkten auch für den FC Nitro von Nader Jindaoui - und beiden Mannschaften hatten fast alle Experten vor der Saison deutlich mehr zugetraut.