Baller League: Calcio Berlin wieder in den Top-Vier

Auch der 8. Spieltag der Season 3 liegt hinter der Baller League. Spitzenreiter Streets United marschiert ohne Rücksicht auf Verluste in Richtung Final Four - und in dieser Zone steht auf einmal auch wieder Calcio Berlin mit Kevin Weggen.

So lief der 8. Spieltag Gönrgy Allstars gewinnen Verfolgerduell gegen Hollywood United

Jimmy Can Atila mit Doppelpack zum Spandau-Sieg Im Verfolgerduell zum Auftakt gab es für Hollywood United gegen die Gönrgy Allstars nichts zu holen, damit meldet sich Gönrgy voll im Kampf um das Final Four zurück. Nico Brandenburger brachte die Allstars in Führung, Marco Terrazzino baute noch vor der Pause auf 2:0 aus. Ebenfalls noch vor der Pausensirene war aber auch Max Kruse zur Stelle, Anschluss durch den spielenden Teammanager. Veli Sulejmani vergab danach einen Penalty (22.), es kam beim Stand von 2:1 zum Gamechanger "1 on 1". Hier machte Terrazzino dann seinen Doppelpack perfekt, ehe Cem Sabanci noch einmal verkürzte. Der 4:2-Endstand war dann Sulejmani vorbehalten, der so doch noch auf die Torschützenliste kam.

Was für Gönrgy gilt, darf sich auch Eintracht Spandau auf die Fahne schreiben. Durch den 3:1-Erfolg gegen die Las Ligas Ladies, für die damit endgültig nichts mehr gehen dürfte, greifen die "Knabe"-Schützlinge oben wieder voll an. Entscheidend war dabei die Schlussphase der ersten Hälfte, als Harouna Boubacar und Jimmy Can Atila vom FC Büderich die Spandauer 2:0 in Führung brachten. Zwar gelang Clemens Fandrich in der 24. Minute der Anschluss, doch Atila machte in der 29. Minute mit seinem Treffer zum 3:1-Endstand, seinem zweiten an diesem Tage, alles klar. Erster Saisonsieg für die Zimbos gegen die Protatos

Nachdem die VfR Zimbos in der Vorwoche den ersten Punkt aus dem Spiel herausgeholt haben, gab es diesmal sogar den ersten Sieg. Das 4:3 gegen die Protatos wirft den Gegner im Kampf um das Final Four indes massiv zurück. Dabei traf mit dem Ex-Uerdinger Alexander Lipinski auch für die Protatos zunächst ein Spieler des FC Büderich zur Führung, doch im ersten Gamechanger "3Play" drehten die Zimbos das Spiel durch Jacob Pistors Doppelpack und einen Treffer des jüngsten Wechsels Tim Sulmer. Nach der Pause verkürzte Turgay Akbulut zunächst per Penalty, um dann fünf Minuten später auszugleichen (23.). Auch für den Siegtreffer der Zimbos war in der 25. Minute ein Spieler der Oberliga Niederrhein verantwortlich. Anthony Oscasindas von den Sportfreunden Baumberg schoss das viel bejubelte Siegtor - die letzten drei Minuten im Modus "Fast Forward" änderten am 4:3-Sieg der Zimbos nichts mehr. Immerhin holte Gaspard Fehlinger im Anschluss im Shootout den Bonuspunkt für die Protatos.