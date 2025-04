Baller League: Beton Berlin gibt 2:6 noch aus der Hand

Der 7. Spieltag der Baller League ist am Montagabend gelaufen - und in der Tabelle wird es jetzt dramatisch: Im Kampf um die Plätze für das Final Four trennen den Zweiten Käfigtiger und den Achten Calcio Berlin nur vier Zähler - die Teams zwischen Platz fünf und acht sind sogar allesamt punktgleich. Das letzte Spiel verlief dramatisch.

Das sagte die Spieltags-Vorschau: Am Montagabend ab 17.35 Uhr steht der bereits 7. Spieltag in der Baller League an, die dritte Season, die erstmals im Hangar 7 des Flughafens Berlin-Tempelhof ausgespielt wird, geht allmählich auf die Zielgerade. In Sachen Final Four ist aber längst nichts entschieden. Da ein Team an einem Spieltag bis zu vier Punkte einfahren kann (mit dem Zusatzpunkt beim Shoot-Out), wären alle Teams bis Platz 9 in der Lage, die Lücke an einem Spieltag zu schließen. Bis auf die VfR Zimbos, die bis auf einen Zusatzpunkt bisher nichts auf die Habenseite gebracht haben, könnten alle Teams mit einer Serie oben noch angreifen. Unbesiegt ist seit der Vorwoche keine Mannschaft mehr, und es wird sich nun zeigen müssen, wie Spitzenreiter Streets United das 2:4 gegen die Käfigtiger aus der Vorwoche verkraftet hat. Wieder kommt es für die Mannschaft von Teammanager Lukas Podolski zu einem Topspiel innerhalb der Top-Vier. Denn um 18.30 Uhr haben es die Streets mit den Gönrgy Allstars zu tun, die bei einem Erfolg bis auf einen Zähler an den Spitzenreiter heranrücken könnten. Sollte das so kommen, könnten die Käfigtiger sogar die Tabellenspitze übernehmen, wenn sie ihre Partie gegen den FC Nitro um 20.30 Uhr für sich entscheiden. Nicht mehr viel darf für die Golden XI von Christoph Kramer und Florian Neuhaus dazwischenkommen, wenn es erstmals ins Final Four gehen soll. In der Vorwoche gab es den ersten Sieg, nun muss gegen Eintracht Spandau nachgelegt werden, das mit zwei Zählern mehr allerdings selbst nichts zu verschenken hat. Das gilt auch für Calcio Berlin, das mit einem Sieg gegen den aktuell Fünften Hollywood United mit diesem gleichziehen könnte (19.30 Uhr). Wie sind die Chancen der Protatos? Nah dran am Final Four sind auch die Protatos, die sich mit dem doch etwas enttäuschenden, amtierenden Titelträger Las Ligas Ladies messen. Zum Abschluss ist dann Beton Berlin um 22.30 Uhr gegen Schlusslicht VfR Zimbos klar favorisiert. Live: So läuft der 7. Spieltag Jaszczak führt Spandau zum Sieg

In der Begegnung zwischen Eintracht Spandau und Golden XI dauerte es einige Zeit, bis es vor den Toren gefährlich wurde. Nach einigen gefahrlosen Abschlüssen war es der Mann der vergangenen Woche, Nobert Jaszczak, der sich gegen zwei Gegenspieler durchsetzte und vor dem Tor den freistehenden Max Wilschrey einsetzte, der nur noch einschieben musste (11.). Mit der 1:0-Führung für Spandau ging es in den Gamechanger "Plus One". Dort ging es hin und her, denn zunächst traf Andrea Mutombo zum Ausgleich (13.). Kurz darauf vergab dann Dario Bezerra-Ehret einen Penalty (13.) und so traf der Neuzugang von Golden XI, Meriton Saliou, (14.) zur 2:1-Halbzeitführung für die Mannschaft von Dominick Drexler. Nach der kurzen Pause gab es den zweiten Penalty für die Eintracht, den sich diesmal Jaszczak schnappte - dieser umkurvte Luca Beermann und schob ein zum 2:2-Ausgleich (18.). Harouna Boubacar sorgte daraufhin mit einem sehenswerten Abschluss für die erneute Führung Spandaus (21.), ehe Nils Da Costa Pereira das 3:3 besorgte (25.). Mit diesem Ergebnis ging es dann in den zweiten Modus "Fast Forward", in dem Spandau durch seinen dritten Penalty die Chance zum Sieg hatte - Jaszczak nahm sich dieser Aufgabe an, umkurvte wieder den Golden XI-Keeper und schob zum 4:3-Endstand ein (30.). Die Mannschaft von Malte Fröhlich holte sich somit den zweiten Sieg in Folge und klopft oben an. Gönrgy Allstars ohne Chance gegen Streets United

Spitzenreiter Streets United präsentierte sich gut erholt von der ersten Saison-Niederlage in der Vorwoche, stand hinten sicher und ließ sich erst einmal von den Gönrgy Allstars nicht aus der Ruhe bringen. So nahmen die Streets in Kauf, dass es ohne Tore in den ersten Gamechanger ging. Im "3 Play" zeigte der Spitzenreiter dann seine ganze Stärke. Loris Maier sorgte für die 1:0-Führung, und in der letzten Minute der ersten Hälfte legte Max Düwel das 2:0 nach. So ging es in die Pause, in der Gönrgy sich gar nicht glücklich mit dem Spiel zeigte. Trainer Justus Lemp wurde durchaus laut. Das half zunächst auch nicht, denn Loris Maier legte mit einem technisch äußerst sehenswerten Abschluss das 3:0 nach (19.). Max Düwel hätte mit einem Penalty den Deckel auf die Partie machen können, er scheiterte aber an Keeper Niklas Reichel, für viele der beste Keeper der Baller League. In der 26. Minute war die Partie mit dem 4:0 von Leo Felgenträger aber dann doch entschieden. Der Gamechanger "Fast Forward" änderte so nicht mehr viel, Reichel verhinderte lediglich noch den fünften Treffer durch Enes Topal (30.). Gönrgy blieb damit erstmals in dieser Saison ohne eigenen Treffer und erlitt einen Rückschlag im Rennen um das Final Four, während Streets United seine Tabellenführung ausbaute.