Sascha Marinkovic (l.) zieht es nach zwei Jahren beim SBC in die österreichische Regionalliga. – Foto: Mike Sigl/FuPa

Baller League als „Grundvoraussetzung": Marinkovic verlässt Traunstein und wechselt nach Österreich Weiter in der Baller League aktiv Sascha Marinkovic

Sascha Marinkovic verlässt Chiemgau Traunstein nach zwei Jahren wieder. Den Regionalliga-erfahrenen Stürmer zieht es ins Nachbarland.

Traunstein – Durch eine Machtdemonstration gelang es Chiemgau Traunstein, den Abstieg aus der Landesliga in der Relegation noch abzuwenden. In allen vier Partien der Relegation zeigte der SBC deutlich, dass er in die Landesliga gehört. Mittendrin: Sascha Marinkovic, der einen Treffer im Rückspiel der ersten Runde gegen Dorfen beisteuerte. Es wird vorerst sein letzter Treffer für Traunstein gewesen sein. Abschied von Chiemgau Traunstein: Sascha Marinkovic wechselt zum FC Kufstein

Denn den Stürmer zieht es nach Österreich. Der 32-Jährige schließt sich dem FC Kufstein an, der in der österreichischen Regionalliga spielt. Von Januar 2023 bis Sommer 2023 spielte Marinkovic bereits beim FC in der dritthöchsten Spielklasse Österreichs und kennt das Umfeld. Der Hauptgrund für den Wechsel? „Der Weg nach Traunstein war nicht der einfachste. Kufstein ist da viel entspannter.“ Von seinem Wohnort in Rosenheim aus spart sich der zweifache Vater lange Fahrten und hat so mehr Zeit für seine Familie. Auch ein Engagement in der Regionalliga Bayern, in der Marinkovic 120 Spiele absolvierte und 40 Tore schoss, kam deswegen nicht in Frage. „Mir geht es um die Auswärtsfahrten, da habe ich keine Zeit mehr“, erklärte Marinkovic, der betonte: „Wir sind im Guten auseinandergegangen“.