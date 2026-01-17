Ballendorf setzt frühes Zeichen beim Verwaltungsverbandspokal

Der Verwaltungsverbandspokal Langenau ist am heutigen Samstag mit einem intensiven ersten Turniertag in der Pfleghofhalle gestartet. Zehn Mannschaften, verteilt auf zwei Fünfergruppen, spielten mit zwölf Minuten Spielzeit und Rundumbande um Punkte, Positionen und eine gute Ausgangslage für den Finaltag. Der Auftakt brachte klare Tendenzen, enge Entscheidungen und eine Tabelle, die Spannung für den morgigen Sonntag garantiert.

Gruppe A: Ballendorf und Langenau im Gleichschritt In der Gruppe A entwickelte sich früh ein Zweikampf um die Spitze. Der SV Fortuna Ballendorf und der TSV Langenau schlossen den ersten Turniertag punktgleich mit jeweils sieben Zählern ab. Ballendorf kam auf ein Torverhältnis von 9:4, Langenau auf 6:4. Beide Teams überzeugten durch Stabilität und Durchschlagskraft. Dahinter folgten die SGM Albeck/Göttingen sowie die SGM Niederstotzingen/Rammingen mit jeweils drei Punkten. Der TSV Altheim/Alb blieb punktlos und musste mehrere knappe wie auch offene Spiele hinnehmen.

Ein Turnier mit Tradition und klarer Struktur Der Verwaltungsverbandspokal gehört seit Jahrzehnten fest zum regionalen Hallenkalender. Gespielt wird mit vier Feldspielern und Torhüter, ohne Seitenwechsel, mit Futsalball und Rundumbande. Diese Rahmenbedingungen prägen den Charakter des Turniers: hohe Intensität, schnelle Umschaltmomente und wenig Raum für taktisches Zögern. Bereits am ersten Turniertag wurde deutlich, dass jede Aktion unmittelbare Auswirkungen auf die Tabelle hat.

Ballendorf mit Effizienz und Kontrolle

Der SV Fortuna Ballendorf setzte in der Gruppe A die deutlichsten Akzente. Siege gegen die SGM Albeck/Göttingen und die SGM Niederstotzingen/Rammingen sowie ein Unentschieden gegen den TSV Langenau brachten die Tabellenführung. Besonders auffällig war die Balance zwischen defensiver Ordnung und konsequentem Abschluss, die Ballendorf über den gesamten Nachmittag hinweg stabil hielt.

Der Gastgeber hält Anschluss

Der TSV Langenau zeigte sich vor heimischer Kulisse gefestigt. Siege gegen die SGM Niederstotzingen/Rammingen und den TSV Altheim/Alb sowie das Remis gegen Ballendorf hielten den Gastgeber auf Augenhöhe mit dem Spitzenreiter. Langenau präsentierte sich strukturiert und nutzte die kurzen Spielzeiten, um früh Druck aufzubauen und knappe Führungen zu verteidigen.

Gruppe B: Langenau II und Bernstadt ohne Punktverlust

In der Gruppe B dominierten die SG Langenau II und der TSV Bernstadt das Geschehen. Beide Teams gewannen ihre drei Gruppenspiele und kamen jeweils auf neun Punkte. Langenau II erzielte dabei 9:1 Tore, Bernstadt blieb sogar ohne Gegentor bei 7:0 Treffern. Dahinter folgten der SV Weidenstetten und der FC Neenstetten mit jeweils einem Punkt, während der SV Asselfingen ohne Zähler blieb.

Zwei Topteams setzen sich früh ab

Die SG Langenau II überzeugte mit klaren Siegen gegen den FC Neenstetten, den SV Asselfingen und den SV Weidenstetten. Bernstadt zeigte sich ebenso souverän, ließ gegen Asselfingen, Weidenstetten und Neenstetten keine Zweifel aufkommen. Die Parallelität beider Mannschaften prägte die Gruppe B und sorgte früh für klare Verhältnisse an der Spitze.

Ein Turniermodus ohne Schonzeit

Der Verwaltungsverbandspokal verlangt Konstanz über zwei Tage. Die Ergebnisse des Samstags bilden die Grundlage für den Finaltag, an dem zunächst weitere Gruppenspiele folgen, bevor es in die Qualifikations- und K.-o.-Phase geht. Die dichte Abfolge der Spiele erhöht die physische und mentale Belastung, Fehler lassen sich kaum korrigieren.

Der Blick auf den Finaltag

Am morgigen Sonntag wird das Turnier fortgesetzt. Ab 10:30 Uhr stehen die letzten Gruppenspiele an, ehe ab 12:30 Uhr die Qualifikationsspiele beginnen. Danach folgen Trostrunde, Halbfinals und Platzierungsspiele. Das Finale ist für 15:30 Uhr angesetzt. Nach dem ersten Turniertag zeichnet sich ab, dass Ballendorf, der TSV Langenau, die SG Langenau II und der TSV Bernstadt mit besten Voraussetzungen in den Entscheidungstag gehen.

