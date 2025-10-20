Ballendorf gibt Tabellenführung nach bitterer Niederlage in Söflingen

Am Sonntagnachmittag kam es in Söflingen zum Aufeinandertreffen zwischen dem SV Ballendorf und dem TSG Söflingen – mit dem klaren Ziel für die Gäste, die Tabellenführung zu verteidigen. Doch was folgte, war ein Fußballkrimi mit einem bitteren Ende für die Fortuna.

Gerade einmal eine Minute war gespielt, als Ballendorf die Ordnung in der Defensive komplett fehlte: Ein flacher Querpass im Strafraum wurde von Söflingen eiskalt zur 1:0-Führung verwertet. Ein früher Schock für die Gäste, die danach bemüht waren, ins Spiel zu finden. Doch nur acht Minuten später zeigte Ballendorf seine Klasse: Nach feiner Vorarbeit von Martin Knauber war es Florian Wachter, der mit einem präzisen Abschluss zum 1:1 ausglich – die kaltschnäuzige Antwort auf den frühen Rückstand.

Statt Sicherheit zu gewinnen, verlor Ballendorf nach dem Ausgleich erneut den Zugriff aufs Spiel. Söflingen agierte mit hohem Pressing, zwang Ballendorf zu Fehlern im Spielaufbau und war klar überlegen. In der 36. Minute kopierten die Gastgeber fast die Szene des ersten Treffers und stellten auf 2:1. Nur drei Minuten später folgte der nächste Rückschlag: Nach einer Ecke stimmte die Zuordnung der Ballendorfer nicht und es kam zum Kopfball ohne Bedrängnis - 3:1 für Söflingen.

Halbzeitansprache zeigt Wirkung – Ballendorf kämpft sich zurück

Trainer Alexander fand in der Pause offenbar die richtigen Worte. Mit Wiederanpfiff zeigte sich ein völlig anderes Gesicht des SV Ballendorf. Das Team agierte nun mutiger, war spielbestimmend und ließ Söflingen kaum noch zur Entfaltung kommen. Die Belohnung folgte in der 71. Minute: Matze Bayer wurde im Strafraum zu Fall gebracht – der Unparteiische zeigte ohne Zögern auf den Punkt. Elfmeter-Spezialist Tappert übernahm Verantwortung und verwandelte sicher zum 3:2-Anschlusstreffer. Und Ballendorf blieb dran: In der 78. Minute war es Junginger, der nach einer starken Vorarbeit von Tappert aus der Drehung zum 3:3-Ausgleich traf. Jetzt war plötzlich wieder alles möglich.

Später Nackenschlag in der Nachspielzeit

In einer intensiven Schlussphase war Ballendorf dem Führungstreffer näher als die Hausherren. Doch das Happy End blieb aus. Stattdessen folgte in der 93. Minute der K.o.: Ein weiter Einwurf der Söflinger segelte nun vor sich hin – erneut fehlte die Abstimmung in der Hintermannschaft. Söflingen nutzte den Ballendorfer Stellungsfehler eiskalt aus und traf zum 4:3-Siegtreffer.

Fazit:

Ein dramatisches Spiel endet mit einer bitteren Niederlage für den SV Ballendorf, der in der zweiten Halbzeit eine starke Moral zeigte, sich aber am Ende nicht belohnte. Der Tabellenführer stürzt durch die Niederlage auf Platz vier ab. In der kommenden Woche gilt es, gegen Oberelchingen Wiedergutmachung zu leisten.