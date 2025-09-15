Ballendorf gewinnt Topspiel

Bei wechselhaftem, teils bewölktem Wetter empfing der SV Fortuna Ballendorf den FKV Neu-Ulm zum absoluten Spitzenspiel. Zahlreiche Fans beider Lager fanden trotz unsicherer Witterung den Weg an den Sportplatz – und sie sollten ihr Kommen nicht bereuen.
Von Beginn an war Feuer in der Partie. Die Gäste aus Neu-Ulm setzten die Fortuna-Abwehr bereits in den ersten Minuten stark unter Druck. Schon in der 6. Minute nutzte der FKV eine Unachtsamkeit in der Hintermannschaft eiskalt aus und ging aus kurzer Distanz mit 0:1 in Führung.
Ballendorf ließ sich davon jedoch nicht beirren und kam durch Flo zu einer großen Chance im direkten Gegenzug. Wenig später wurde Ebse im Strafraum klar gefoult – doch der Pfiff des Schiedsrichters blieb aus, sehr zum Unmut der Fortuna-Anhänger.
In der 12. Minute dann der nächste Schock: Ein langer Ball in die Spitze, Torhüter Jan zögert einen Moment, der FKV-Stürmer lupft lässig ins Kreuzeck – 0:2.
Doch Ballendorf bewies Moral. In der 24. Minute fasste sich Flo aus gut 16 Metern ein Herz und traf präzise ins linke untere Eck zum 1:2-Anschlusstreffer. Die Partie blieb intensiv, immer wieder mit harten Zweikämpfen. Der FKV sah folgerichtig die erste Gelbe Karte (27.). Vor der Pause hatte der SVB durch Jannis noch einen gefährlichen Freistoß, der knapp über die Latte strich. So ging es mit einem knappen Rückstand in die Kabinen.
Gelb-Rot dreht die Partie
Nach Wiederanpfiff kam die Sonne heraus – und mit ihr auch frischer Wind ins Spiel der Fortuna. Michael reagierte und brachte Louis Heinrich für Jonas Staudenmayer. Der Joker nicht nur auf der Baustelle sondern auch auf dem Platz. In der 55. Minute schwächte sich der FKV selbst: Die Nummer 8 sah nach wiederholtem Foulspiel Gelb-Rot.
Ballendorf übernahm nun mehr und mehr die Kontrolle, ohne jedoch zwingend zu werden. In der 75. Minute dann der Knackpunkt: Louis wurde im Strafraum gefoult – Elfmeter! Niko trat an und verwandelte souverän ins rechte obere Eck zum viel umjubelten 2:2 (78.).
Rote Karte und spätes Siegtor
Die Gäste verloren in der 88. Minute nach einem unnötigen Foul einen weiteren Spieler durch glatt Rot. Damit hatte der FKV kaum noch etwas entgegenzusetzen, Ballendorf drückte vehement auf den Siegtreffer.
Kurz vor Schluss feierte Benjamin Kräuter noch sein Debüt im Fortuna-Dress. Dann die Nachspielzeit: Niko Tappert fasste sich ein Herz, zog aus der Distanz ab und versenkte den Ball unhaltbar im linken Eck – 3:2! Der Sportplatz bebte, die Fans rasteten aus.
Nach einer mitreißenden Partie, in der der SV Fortuna Ballendorf zunächst einem 0:2-Rückstand hinterherlief, bewiesen die Jungs unglaublichen Kampfgeist und drehten das Spiel in letzter Sekunde. Mit diesem 3:2-Heimsieg übernimmt Ballendorf die Tabellenführung!