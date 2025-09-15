Ballendorf gewinnt Topspiel

Bei wechselhaftem, teils bewölktem Wetter empfing der SV Fortuna Ballendorf den FKV Neu-Ulm zum absoluten Spitzenspiel. Zahlreiche Fans beider Lager fanden trotz unsicherer Witterung den Weg an den Sportplatz – und sie sollten ihr Kommen nicht bereuen. Von Beginn an war Feuer in der Partie. Die Gäste aus Neu-Ulm setzten die Fortuna-Abwehr bereits in den ersten Minuten stark unter Druck. Schon in der 6. Minute nutzte der FKV eine Unachtsamkeit in der Hintermannschaft eiskalt aus und ging aus kurzer Distanz mit 0:1 in Führung.

Ballendorf ließ sich davon jedoch nicht beirren und kam durch Flo zu einer großen Chance im direkten Gegenzug. Wenig später wurde Ebse im Strafraum klar gefoult – doch der Pfiff des Schiedsrichters blieb aus, sehr zum Unmut der Fortuna-Anhänger. In der 12. Minute dann der nächste Schock: Ein langer Ball in die Spitze, Torhüter Jan zögert einen Moment, der FKV-Stürmer lupft lässig ins Kreuzeck – 0:2.

Doch Ballendorf bewies Moral. In der 24. Minute fasste sich Flo aus gut 16 Metern ein Herz und traf präzise ins linke untere Eck zum 1:2-Anschlusstreffer. Die Partie blieb intensiv, immer wieder mit harten Zweikämpfen. Der FKV sah folgerichtig die erste Gelbe Karte (27.). Vor der Pause hatte der SVB durch Jannis noch einen gefährlichen Freistoß, der knapp über die Latte strich. So ging es mit einem knappen Rückstand in die Kabinen.