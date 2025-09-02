Ballendorf dreht das Spiel

Von Beginn an entwickelte sich eine intensive und umkämpfte Partie. Pfuhl startete aggressiv, setzte Ballendorf früh unter Druck und drängte immer wieder gefährlich vors Tor. Bereits in der 15. Minute hatte Pfuhl die erste Großchance: Eine flache Flanke auf den ersten Pfosten rauschte nur knapp am Tor vorbei. Kurz darauf meldete sich auch Ballendorf offensiv an: Noah Metzger wurde in der 22. Minute von Florian Wachter in die Gasse geschickt, umlief den Torhüter, doch ein Abwehrspieler blockte den Abschluss im letzten Moment. Ballendorf forderten Handspiel, doch der Schiedsrichter ließ weiterspielen. Im gleichen Moment sah Michael Alexander nach Diskutieren mit dem Schiedsrichter die Gelbe Karte.

Die Partie blieb hitzig. Nur wenige Minuten später kassierte ein Pfuhler Spieler nach einem überharten Einsteigen gegen Julian Köpf ebenfalls Gelb. Doch kurz darauf der Schock: Nach einem Foulspiel im Strafraum entschied der Schiedsrichter auf Elfmeter für Pfuhl. Torwart Robin Wachter entschied sich für die Falsche Ecke – 0:1. Ballendorf wirkte kurzzeitig geschockt. Noah Metzger musste in der 35. Minute behandelt werden und konnte nicht mehr weiterspielen – für ihn kam Felix Ebert ins Spiel. Dennoch hatte Ballendorf noch Gelegenheiten: Felix Ebert schloss einmal zu zentral ab und kurz vor der Pause setzte Moritz Rittlinger nach einem Freistoß den Ball nur knapp am Tor vorbei. Mit einem 0:1-Rückstand ging es in die Kabine.