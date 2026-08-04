"Ball zu lange in der Luft": Kocadal ordnet Regionalliga-Start ein

Eintracht-Trainer Özden Kocadal. – Foto: IMAGO IMAGES

FC Eintracht Norderstedt ist mit einem 2:2 gegen SV Atlas Delmenhorst in die neue Saison der Regionalliga Nord gestartet. Für Özden Kocadal war es das erste Pflichtspiel als Trainer der Eintracht - und direkt ein Nachmittag mit vielen Eindrücken. Norderstedt zeigte Phasen mit guter Energie, musste aber in der Nachspielzeit noch den Ausgleich per Elfmeter hinnehmen.

Besonders schmerzhaft war für Kocadal der Zeitpunkt des Ausgleichs. Norderstedt war nah dran am Auftaktsieg, bekam aber in der letzten Minute der Nachspielzeit noch einen Elfmeter gegen sich. „Bitterer Ausgang, weil du in der letzten Minute der Nachspielzeit einen Elfmeter bekommst“, sagte Kocadal.

Im Gespräch mit Leagues ordnete Kocadal das Spiel differenziert ein. „Ich finde, man hat schon gesehen, dass es ein typisches erstes Auftaktsspiel war. Ich finde, dass wir gut reingekommen sind in die Partie und da fand ich es auch noch schön“, sagte der Trainer. Später habe ihm allerdings etwas gefehlt: „Der Ball war für meinen Geschmack ein bisschen zu lange in der Luft. Ich habe da den fußballerischen Ansatz ein bisschen vermisst.“

Dass der Treffer nicht mehr zu verhindern war, ärgerte ihn zusätzlich. Der Torwart sei sogar noch am Ball gewesen und habe den Strafstoß fast gehalten. Dennoch wollte Kocadal das Ergebnis nicht schönreden oder dramatisieren. Sein Fazit fiel nüchtern aus: „Am Ende muss man einfach festhalten, dass das Unentschieden, glaube ich, leistungsgerecht ist.“

Damit bleibt ein gemischter Eindruck. Die Eintracht zeigte zum Auftakt Intensität und brachte sich in eine gute Ausgangslage, ließ den ersten Sieg aber spät liegen.

Zwei Gegentore nach Einwürfen

Den entscheidenden Ansatzpunkt sah Kocadal nicht in fehlender Intensität, sondern in der Verteidigung bestimmter Situationen. „Wir kassieren am Ende zwei Tore, die durch den Einwurf vorbereitet werden“, analysierte der Trainer. Genau dort habe ihm gefehlt, dass seine Mannschaft „richtig absichert“ und in den Bereichen Überzahl herstellt, in denen sich die Zielspieler befinden.

Das ist für Norderstedt eine klare Aufgabe für die nächsten Wochen. In der Regionalliga entscheiden oft Standards, zweite Bälle und robuste Umschaltmomente über Punkte. Gegen Atlas war die Eintracht in diesen Szenen nicht konsequent genug.

Kocadal nahm daraus einen klaren Lernauftrag mit: „Das ist sehr, sehr bitter, aber da müssen wir jetzt daraus lernen und hoffen, dass wir in den nächsten Spielen das besser hinkriegen.“

Kocadal muss den Auftakt noch verarbeiten

Auch persönlich war das Spiel für den neuen Trainer ein besonderer Moment. Auf die Frage, wie es sich anfühle, nun in der Regionalliga Nord angekommen zu sein, antwortete Kocadal ehrlich: „Ich glaube, ich muss das noch verarbeiten.“ Der späte Spielausgang mache das Ankommen nicht leichter.

„Ich hatte wahrscheinlich schon im Innerlichen gehofft, dass wir am Ende die drei Punkte einfahren“, sagte Kocadal. Genau deshalb dürfte das 2:2 nachwirken. Nicht als Fehlstart, aber als verpasste Chance. Die Eintracht hat zum Auftakt gezeigt, dass sie mithalten kann. Nun geht es darum, die Fehler in den entscheidenden Momenten schneller abzustellen.

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