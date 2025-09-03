Baljak-Doppelpack bringt Marienborn eine Runde weiter

Wenn sich ein Favorit im Verbandspokal bei einem zwei Spielklassen tiefer angesiedelten Gegner zum 2:1 (1:1)-Sieg zittert, ist der Trainer selten zufrieden. Ali Cakici, Chefcoach der TuS Marienborn, aber schwärmt von einem „geilen Pokalfight“ bei der SG Kirn: „Es war ein verdienter Sieg, aber am Ende flogen nur noch lange Bälle bei uns rein. Da musste man immer die Luft anhalten. Keine Ahnung, wo die ihre zweite Luft her hatten.“

Einmal musste Torwart-Talent Faik Baka noch parieren, dann war es geschafft. Mit einem Doppelpack von Luca Baljak, drei Tage nach der Ansage vom Chefcoach, die Stürmer müssten endlich liefern. Das tat Baljak im Doppelpass mit Alexander Markiefka beim 1:0 (17.) und nach erfolgreichem Gegenpressing mit handlungsschnellem Abschluss (60.).

Zwei weitere dicke Chancen hatte sich das Trio mit Ilhan Fakovic herauskombiniert. Das 3:1 von Joker Issa Beydoun zählte zurecht wegen Abseits nicht. Nach dominanter erster Halbzeit sprintete plötzlich der pfeilschnelle Felix Schuff der TuS-Abwehr im Konter zum 1:1 davon (44.).

„Wir haben uns bemüht und gekämpft“, lobt Cakici nach dem „verdienten Sieg“. Und die Stürmer-Kritik? „Ich habe mit Bakki noch mal geredet und ihm gesagt: Lass uns nie wieder darüber sprechen.“ Dampf abgelassen, Botschaft gesendet, Wirkung erzielt, Haken dran.