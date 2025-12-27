Balingens U19 stürmt zum Tagessieg – SV Dotternhausen bleibt heiß

Der Sparkassen Indoor-Cup der TSG Balingen hat nach dem torreichen Auftakt am gestrigen Freitag am heutigen Samstag seine nächste Schärfestufe erreicht. In der Mey-Generalbau-Arena wurden die letzten beiden Vorrundengruppen ausgespielt – und anschließend die Zwischenrunde (Gruppen A bis D) samt K.o.-Spielen. Am Ende eines langen, eng getakteten Tages krönte sich die U19 der TSG Balingen im Finale gegen den SV Dotternhausen mit 5:2 zum Sieger der Zwischenrunde.

Gruppe 6: Laufen/Eyach marschiert, Frommern sammelt Zunder Die Gruppe 6 bot mehr Breite und mehr Reibung – fünf Teams, viele enge Momente. Der TSV Laufen/Eyach setzte sich mit 12:4 Toren und zehn Punkten an die Spitze. Gleich zu Beginn stand ein 2:0 gegen Sportfreunde Bitz, danach ein 1:1 gegen den FC Grosselfingen und ein 4:2 gegen die SG Weildorf/Bittelbronn. Der Höhepunkt folgte mit dem klaren 5:1 im Duell mit dem TSV Frommern. Grosselfingen wurde mit sieben Punkten Zweiter (7:10 Tore) – unter anderem dank des 4:3 gegen Weildorf/Bittelbronn und eines 2:0 gegen Bitz. Weildorf/Bittelbronn und Frommern schlossen mit jeweils vier Punkten ab, Bitz landete mit drei Zählern auf Rang fünf.

Gruppe 5: U19 der TSG Balingen mit makelloser Bilanz In der Gruppe 5 zeigte die TSG Balingen (U19) eine klare Handschrift: drei Spiele, drei Siege, 18:3 Tore und neun Punkte. Der Einstieg geriet zur Demonstration: Gegen den SC 04 Tuttlingen II gewann die U19 mit 9:0. Es folgten ein 4:0 gegen den SV Dotternhausen II und ein 5:3 im direkten Duell gegen den TSV Trillfingen. Trillfingen wurde mit 16:9 Toren und sechs Punkten Zweiter, nachdem es zuvor Dotternhausen II (6:2) und Tuttlingen II (7:2) bezwungen hatte. Dotternhausen II kam mit 5:11 Toren auf drei Punkte, Tuttlingen II blieb nach vier Niederlagen punktlos (3:19).

Zwischenrunde, Gruppe A: Balingen U19 drückt dem Tag den Stempel auf

In Gruppe A ließ die U19 der TSG Balingen keinen Zweifel am Anspruch. Das 11:1 gegen den SV Rangendingen war das lauteste Signal des Nachmittags, das 6:1 gegen die SGM Frittlingen/Wilfingen die nächste Bestätigung. Mit 17:2 Toren und sechs Punkten gewann Balingen U19 die Gruppe. Rangendingen holte drei Punkte (3:11 Tore), Frittlingen/Wilfingen blieb ohne Zähler (1:8).

Zwischenrunde, Gruppe B: Drei Teams gleichauf – Entscheidung im Torverhältnis

Die Gruppe B war das Gegenstück: ausgeglichen, eng, nervös. TSV Frommern, TSV Laufen/Eyach und SSC Donaueschingen beendeten die Runde jeweils mit drei Punkten und identischem Torverhältnis von 6:6, 5:5 und 4:4. Frommern rang Laufen/Eyach mit 4:3 nieder, unterlag aber Donaueschingen 2:3. Laufen/Eyach gewann gegen Donaueschingen 2:1. Donaueschingen setzte mit dem 3:2 gegen Frommern den Schlusspunkt.

Zwischenrunde, Gruppe C: Trillfingen behauptet sich, Ofterdingen bleibt dran

In der Gruppe C setzte sich der TSV Trillfingen mit zwei Siegen durch (7:3 Tore, sechs Punkte). Dem 3:2 gegen den TSV Ofterdingen folgte ein 4:1 gegen den FV Rot-Weiß Ebingen 2006. Ofterdingen holte drei Punkte, Ebingen blieb bei 2:6 Toren ohne Zähler.

Zwischenrunde, Gruppe D: Dotternhausen hält das Feuer am Brennen

Der SV Dotternhausen bestätigte die Wucht vom Freitag auch in der Zwischenrunde. Ein 7:0 gegen den FC Pfeffingen und ein 4:0 gegen den FC Grosselfingen bedeuteten Gruppensieg mit 11:0 Toren und sechs Punkten. Grosselfingen und Pfeffingen trennten sich 2:2, beide kamen auf einen Punkt – doch Dotternhausen war in dieser Gruppe das Maß aller Dinge.

Halbfinals: Favoriten setzen sich durch

Im ersten Halbfinale unterstrich die TSG Balingen (U19) ihre Tagesform: 5:2 gegen den TSV Frommern. Dotternhausen zog im zweiten Halbfinale mit 5:1 gegen den TSV Trillfingen nach. Die Paarung für das Finale stand damit so klar fest wie die Spannung, die sie auslöste: Offensivlust gegen Wucht.

Spiel um Platz drei: Frommern rettet den Tag

Im kleinen Finale bewies der TSV Frommern Moral und Frische: 4:2 gegen den TSV Trillfingen. Nach dem Halbfinal-Aus war das der sportliche Abschluss, der sich wie ein Ausrufezeichen anfühlte – und der zeigte, wie eng dieses Turnier selbst nach Rückschlägen bleibt.

Finale: Balingen U19 krönt einen großen Tag

Das Endspiel über zehn Minuten gehörte der TSG Balingen (U19). Mit 5:2 bezwang sie den SV Dotternhausen und gewann damit den zweiten Turniertag. Dotternhausen blieb trotz der Niederlage ein dominanter Faktor. Doch im Finale fand die U19 die Lücken, nutzte sie konsequent und belohnte sich für einen Tag, an dem sie durchgehend Tempo, Effizienz und Durchschlagskraft auf den Hallenboden brachte.

Blick nach vorn: Sonntag wartet die große Bühne

Nach Vorrunde und Zwischenrunde ist der Sparkassen Indoor-Cup nun dort, wo er hinwill: auf dem Weg in die Hauptrunde am morgigen Sonntag mit einer Spielzeit von 14 Minuten. In Gruppe I treffen TSG Balingen, SV Nehren, TSG Balingen U19 und TSV Ofterdingen aufeinander. Gruppe II ist mit SSC Tübingen, FC Holzhausen, TSV Frommern und FC Grosselfingen besetzt. In Gruppe III spielen TSV Straßberg 1903, SG Empfingen, TSV Trillfingen und SV Rangendingen, in Gruppe IV warten TSG Balingen II, FC 07 Albstadt, SV Dotternhausen und TSV Laufen/Eyach. Um 10 Uhr beginnt das Programm.