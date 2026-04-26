Balingen marschiert, Empfingen bleibt dran, Nehren taumelt

– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

Am 28. Spieltag der Landesliga Württemberg, Staffel 3 haben sich an der Spitze die Favoriten behauptet, während im unteren Bereich ein Befreiungsschlag gelang. TSG Balingen II baute mit einem klaren Heimsieg die Führung aus, SG Empfingen hielt den Abstand mit einem knappen Auswärtserfolg konstant. Dahinter erlitt SV Nehren einen späten Rückschlag gegen VfL Pfullingen, und TSV Harthausen/Scher sendete im Tabellenkeller ein starkes Lebenszeichen. Es war ein Spieltag voller Druck, Spannung und spürbarer Konsequenzen.

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Für FC 07 Albstadt war es ein weiterer bitterer Nachmittag. Vor 140 Zuschauern gerieten die Gastgeber durch Leonard Hößrich in der 28. Minute in Rückstand. VfL Mühlheim spielte die Partie danach konzentriert weiter und ließ die Nervosität des Tabellenvorletzten spürbar wachsen. Als Nino Rebholz in der 57. Minute zum 2:0 traf, war die Richtung endgültig klar. VfL Mühlheim steht damit bei 37 Punkten und festigt Rang zehn. Albstadt bleibt bei 19 Zählern auf Platz 15 und verpasst die dringend benötigte Gelegenheit, im Abstiegskampf Boden gutzumachen.

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Dieses Spiel war ein Schlagabtausch mit offenen Nerven. SV Croatia Reutlingen legte durch Altan Yildiz in der 24. Minute und Vincenzo Giambrone in der 42. Minute stark vor. Doch Spvgg Freudenstadt kämpfte sich mit aller Entschlossenheit zurück. Patrick Ostojic verkürzte in der 50. Minute per Foulelfmeter und glich in der 58. Minute zum 2:2 aus. Die Freude der Gastgeber hielt jedoch kaum an. Nur zwei Minuten später traf Sven Niebiosa in der 60. Minute zum 3:2 für Croatia Reutlingen. Dieser Sieg bringt Croatia auf 33 Punkte und verschafft etwas Luft. Freudenstadt bleibt mit 16 Punkten Letzter und steckt immer tiefer in der Not.

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Für SV Zimmern ist diese Niederlage ein schwerer Dämpfer im Rennen um die Spitze. Dabei begann die Partie ordentlich: David Tamer traf in der 15. Minute zum 1:0 für die Gäste. Doch BSV 07 Schwenningen antwortete kraftvoll. Drion Panxhaj glich in der 25. Minute aus, Giuseppe Mastrantonio drehte das Spiel in der 35. Minute. Lange blieb es eng, ehe Volkan Bak in der 88. Minute das 3:1 erzielte. Zwar verkürzte Leo Benz in der 90.+6 Minute noch auf 2:3, doch mehr gelang Zimmern nicht mehr. Schwenningen springt auf 38 Punkte und festigt Rang acht. Zimmern bleibt mit 53 Punkten Dritter und verliert wertvollen Boden.

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VfB Bösingen hat seine Chance genutzt und sich mit einem starken Comeback auf 48 Punkte verbessert. Zunächst traf Lennart Weipert in der 9. Minute zur Führung für TuS Ergenzingen. Nach der Pause glich Kevin Hezel in der 47. Minute aus, doch Samuel Dantzler brachte die Gäste in der 64. Minute erneut nach vorn. Dann aber drehte Bösingen auf. Benedikt Bantle traf in der 77. Minute zum 2:2 und in der 80. Minute zum 3:2. Julian Schneider setzte in der 83. Minute den Schlusspunkt zum 4:2. Bösingen rückt damit auf Rang vier vor, Ergenzingen bleibt mit 18 Punkten Vorletzter.

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TSG Balingen II hat ihre Tabellenführung mit einem souveränen Heimsieg eindrucksvoll untermauert. Vor 50 Zuschauern brachte Silas Bader die Gastgeber in der 27. Minute in Führung, Finn König legte in der 37. Minute nach. Zwar verkürzte Mario Kuhn für SSC Tübingen in der 45.+3 Minute auf 1:2, doch echte Zweifel an der Dominanz des Spitzenreiters kamen nicht auf. Nach der Pause zog Balingen II endgültig davon. Mirhan Inan traf in der 55. Minute zum 3:1, Noel Feher erhöhte in der 61. Minute, Paul Gaiser setzte in der 73. Minute den Schlusspunkt. Mit nun 61 Punkten bleibt TSG Balingen II klar vorn. SSC Tübingen verharrt bei 28 Punkten und bleibt tief im unteren Tabellenbereich.

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Es war ein Spiel der Geduld, der Spannung und der Nerven. SC 04 Tuttlingen hielt lange dagegen und machte es dem Tabellenzweiten schwer. SG Empfingen musste auf eine Lücke warten, auf den einen Moment, der in engen Spielen den Unterschied macht. Vor 149 Zuschauern blieb die Partie deshalb bis weit in die zweite Halbzeit hinein offen und auf Messers Schneide. Dann kam Andrej Schlecht. Mit seinem Treffer in der 71. Minute entschied er die Partie zugunsten von SG Empfingen. Mehr Tore fielen nicht mehr. Für Empfingen ist dieser Auswärtssieg enorm wertvoll, weil der Rückstand auf Balingen II bei vier Punkten bleibt. Tuttlingen bleibt bei 37 Zählern und verpasste die Chance, sich im gesicherten Mittelfeld weiter abzusetzen.

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Für SV Nehren war es ein bitterer Nachmittag, weil die Niederlage erst in allerletzter Sekunde besiegelt wurde. Nico Seiz brachte VfL Pfullingen in der 20. Minute per Foulelfmeter in Führung. Nehren stemmte sich mit aller Kraft gegen den Rückstand und wurde in der 76. Minute durch Raphael Nill mit dem 1:1 belohnt. Das Spiel war nun völlig offen. Doch in der Nachspielzeit fiel die Entscheidung – und sie traf die Gastgeber ins Mark. Wieder war es Nico Seiz, der in der 90.+4 Minute erneut per Foulelfmeter zum 2:1 für VfL Pfullingen traf. Damit zieht Pfullingen mit 46 Punkten an Nehren vorbei auf Rang fünf. SV Nehren bleibt bei 46 Punkten, fällt aber im engen Verfolgerfeld zurück.

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TSV Harthausen/Scher hat im Kampf um den Klassenverbleib ein kraftvolles Signal gesendet. Vor 150 Zuschauern brach die Partie kurz vor der Pause auf. Finn Locher traf in der 45. Minute zum 1:0, praktisch unmittelbar danach erhöhte Matthias Endriss ebenfalls in der 45. Minute auf 2:0. Diese Doppelschläge verliehen dem Spiel eine klare Richtung. In der zweiten Hälfte ließ Harthausen/Scher nicht mehr locker. Thomas Rösch machte in der 74. Minute das 3:0, Finn Locher setzte mit seinem zweiten Treffer in der 86. Minute den Schlusspunkt. Der Sieg bringt TSV Harthausen/Scher auf 23 Punkte und neue Hoffnung. SV Seedorf bleibt bei 28 Zählern und muss den Blick weiter nach unten richten.