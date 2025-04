Balingen jubelt spät, Aalen überrollt Fellbach, Großaspach makellos

In einer über weite Strecken ausgeglichenen Partie sorgte Marin Stefotic in der 58. Minute für das Tor des Tages.

Die TSG Balingen bewies gegen Schlusslicht FC 08 Villingen II Moral und Nervenstärke. Dabei lag der Favorit nach einem Treffer von Luis Dettling (22.) sogar in Rückstand und musste ab der 27. Minute in Unterzahl agieren, nachdem Egemen Sarikaya wegen einer Notbremse vom Platz flog. Doch Pedro Almeida Morais glich direkt nach der Pause aus (46.), Matthias Schmitz drehte die Partie (53.). Yunus Kulu brachte die Gäste umgehend zurück (55.). In der 89. Minute avancierte dann erneut Morais zum Matchwinner – sein zweites Tor sicherte Balingen die Punkte im Aufstiegsrennen.

---