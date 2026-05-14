Balingen II will den nächsten Schritt gehen, vier Aufsteiger im Keller

– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

Am 31. Spieltag der Landesliga, Staffel 3, rollt TSG Balingen II mit 65 Punkten weiter entschlossen Richtung Aufstieg. Dahinter kämpfen SG Empfingen und SV Zimmern um den Relegationsrang, während im Tabellenkeller noch niemand abgestiegen ist. Die Nervosität reicht bis auf Rang zehn zu VfL Mühlheim. Jeder Punkt trägt inzwischen das Gewicht eines halben Saisonurteils. Es ist ein Spieltag voller Druck, voller Hoffnung und für manche Vereine schon jetzt voller Angst vor dem falschen Schritt.

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VfL Pfullingen hat beim 0:1 in Bösingen einen Rückschlag im Rennen um die oberen Plätze kassiert und steht nun bei 47 Punkten. Gegen TSV Harthausen/Scher bietet sich die Chance auf eine klare Reaktion. Die Gastgeber wollen zuhause wieder in den Rhythmus finden und ihre insgesamt starke Saison stabilisieren. Harthausen/Scher holte zuletzt beim 2:2 gegen SV Zimmern einen wertvollen Punkt und steht mit 27 Zählern weiter tief im Abstiegskampf. Gerade deshalb ist jeder Auswärtspunkt kostbar. Pfullingen geht als Favorit in die Partie, doch Harthausen spielt längst um die nackte Existenz in der Liga.

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Sa., 16.05.2026, 15:30 Uhr SV Zimmern SV Zimmern FC 07 Albstadt FC Albstadt 15:30 PUSH

SV Zimmern verpasste beim 2:2 in Harthausen/Scher den ganz großen Schritt und liegt mit 57 Punkten weiter auf Rang drei. Im Heimspiel gegen FC 07 Albstadt ist der Auftrag klar: gewinnen und den Druck auf SG Empfingen hochhalten. Zimmern darf sich im Aufstiegsrennen keinen Ausrutscher leisten. Albstadt verlor trotz später Gegenwehr 2:4 gegen TuS Ergenzingen und steht mit 20 Punkten auf Rang 16. Die Lage ist ernst, jeder Spieltag wird knapper, die Luft dünner. Für die Gäste geht es um Widerstand und Hoffnung, für Zimmern um das Festhalten am Traum von ganz oben. ---

Sa., 16.05.2026, 16:30 Uhr SG Empfingen SG Empfingen VfB Bösingen Bösingen 16:30 PUSH

SG Empfingen hat mit dem 3:0 bei BSV 07 Schwenningen ein starkes Zeichen gesetzt und bleibt mit 60 Punkten erster Verfolger von Balingen II. Gegen VfB Bösingen wartet nun ein Spiel mit echtem Gewicht, denn die Gastgeber wollen sich keine Blöße geben und den Relegationsplatz verteidigen. Bösingen gewann zuletzt 1:0 gegen VfL Pfullingen und hat sich auf 51 Punkte vorgeschoben. Damit reist eine Mannschaft an, die ebenfalls mit breiter Brust auftreten kann. Dieses Duell ist eines der stärksten des Spieltags: Empfingen jagt den Aufstieg, Bösingen will seine gute Saison weiter vergolden. ---

Spvgg Freudenstadt verlor das wilde Spiel in Tuttlingen mit 3:4 und blieb bei 16 Punkten. Der Aufsteiger braucht inzwischen dringend Siege, nicht bloß gute Phasen. Gerade zuhause muss nun ein Befreiungsschlag her, sonst wird die Lage noch düsterer. SV Nehren wurde beim 0:4 gegen SV Croatia Reutlingen überraschend hart getroffen und will darauf eine deutliche Antwort geben. Mit 49 Punkten steht die Mannschaft noch im oberen Feld, doch nach oben wird es nur mit Konstanz weitergehen. Für Freudenstadt ist es ein Überlebensspiel, für Nehren eines um die eigene Glaubwürdigkeit nach einem bitteren Abend. ---

SV Croatia Reutlingen kommt mit viel Selbstvertrauen. Das 4:0 in Nehren war ein kraftvoller Auftritt und brachte die Mannschaft auf 36 Punkte. Damit ist man noch nicht durch, aber deutlich stabiler als noch vor wenigen Wochen. Ein weiterer Sieg würde enorm beruhigen. BSV 07 Schwenningen kassierte gegen Empfingen ein klares 0:3 und muss mit 42 Punkten weiter wachsam bleiben. Nach unten ist noch genug Bewegung in der Liga. Für Croatia Reutlingen ist dieses Heimspiel die Chance auf den vielleicht wichtigsten Zwischenspurt der Saison, Schwenningen dagegen will den Rückschlag sofort korrigieren. ---

So., 17.05.2026, 15:00 Uhr SV Seedorf SV Seedorf VfL Nagold VfL Nagold 15:00 PUSH

SV Seedorf erkämpfte sich beim 1:1 gegen TSG Balingen II in letzter Minute einen wertvollen Punkt. Mit 30 Zählern bleibt die Lage aber angespannt. Gegen VfL Nagold braucht die Mannschaft erneut einen mutigen Auftritt, denn im Keller zählt inzwischen beinahe jede gelungene Aktion doppelt. Nagold kam im Heimspiel gegen Mühlheim nicht über ein 2:2 hinaus und steht mit 48 Punkten im sicheren oberen Mittelfeld. Ganz oben dürfte es schwer werden, aber die Gäste wollen ihre starke Saison weiter sauber zu Ende spielen. Für Seedorf ist es ein Kampfspiel, für Nagold eine Frage von Haltung und Stabilität. ---

So., 17.05.2026, 15:00 Uhr TuS Ergenzingen Ergenzingen TSG Balingen Balingen II 15:00 PUSH

TuS Ergenzingen hat mit dem 4:2 in Albstadt noch einmal ein kräftiges Lebenszeichen gesendet, bleibt mit 21 Punkten aber tief im Tabellenkeller. Gegen Spitzenreiter TSG Balingen II wartet nun allerdings eine Prüfung von maximalem Schwierigkeitsgrad. Die Gastgeber brauchen ein Wunder und gleichzeitig Punkte. Balingen II marschiert nach dem 1:1 in Seedorf weiter vorneweg. Mit 65 Punkten bleibt der Tabellenführer klar in der Pole Position. Solche Spiele sind für den Primus oft unangenehm, weil der Gegner nur noch auf Risiko spielen kann. Doch gerade darin liegt die Qualität eines Aufstiegskandidaten: auch solche Abende kontrollieren. ---

So., 17.05.2026, 15:00 Uhr VfL Mühlheim VfL Mühlheim SSC Tübingen SSC Tübingen 15:00 PUSH

VfL Mühlheim holte beim 2:2 in Nagold einen ordentlichen Punkt, bleibt mit 38 Zählern auf Rang zehn aber noch mitten in jener Zone, in der der Blick weiter nach unten gehen muss. Ein Heimsieg gegen SSC Tübingen könnte enorm entlastend wirken. SSC Tübingen hatte zuletzt spielfrei und steht mit 28 Punkten auf Rang 13. Damit ist die Lage klar: Jeder Zähler im Saisonendspurt kann über den Klassenerhalt entscheiden. Für Mühlheim ist dieses Spiel die Chance, Abstand zu schaffen. Für Tübingen ist es ein weiterer Abend im Abstiegskampf, in dem Fehler kaum noch verziehen werden.