Balingen II marschiert, Zimmern patzt, Mühlheim überrascht

– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

Am 24. Spieltag der Landesliga Württemberg, Staffel 3 hat sich das Bild an der Spitze weiter geschärft. TSG Balingen II baute die Führung auf 52 Punkte aus, weil SV Zimmern in Reutlingen leer ausging und bei 44 Punkten blieb. Auch im Verfolgerfeld setzte es spürbare Bewegungen: VfL Nagold und SV Nehren verpassten Boden, während VfB Bösingen, SC 04 Tuttlingen, SV Croatia Reutlingen und VfL Mühlheim wichtige Zeichen setzten. Es war ein Sonntag voller Wirkung, an dem sich beinahe jedes Ergebnis sofort in der Tabelle spiegelte.

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Vor 87 Zuschauern demonstrierte die SG Empfingen beim VfL Pfullingen eindrucksvoll, warum sie ein ernsthafter Kandidat für die Meisterschaft ist. Die Gäste übernahmen von Beginn an das Kommando und ließen den Pfullingern kaum Raum zur Entfaltung. Die Torfolge begann bereits in der 7. Minute, als Andrej Schlecht das 0:1 erzielte. Die Überlegenheit der Gäste spiegelte sich noch vor der Pause im Spielstand wider, nachdem Nico Rebmann in der 29. Minute auf 0:2 erhöhte. Auch nach dem Seitenwechsel blieb Empfingen hungrig: Moritz Zug markierte in der 53. Minute das 0:3, bevor Philipp Kress in der 80. Minute mit dem 0:4 den Endstand herstellte. ---

Ein torreiches Spektakel bekamen die 222 Zuschauer beim Duell zwischen dem BSV 07 Schwenningen und dem SSC Tübingen geboten. Die Hausherren brannten in der ersten Halbzeit ein regelrechtes Feuerwerk ab. Volkan Bak eröffnete den Reigen in der 31. Minute mit dem 1:0. Nur kurz darauf erhöhte Dario Holenstein in der 34. Minute auf 2:0, gefolgt vom 3:0 durch Fabio Chiurazzi in der 38. Minute. Noch vor dem Pausenpfiff stellte Volkan Bak mit seinem zweiten Treffer in der 44. Minute auf 4:0. Direkt nach Wiederanpfiff schöpfte Tübingen Hoffnung, als Deniz Türkel in der 46. Minute das 4:1 erzielte. Doch Fabio Chiurazzi stellte in der 62. Minute mit dem 5:1 den alten Abstand wieder her. Die Gäste aus Tübingen bewiesen jedoch Moral und verkürzten durch Lars Lack in der 70. Minute auf 5:2 sowie durch Jakob Gedeon-Göbel in der 78. Minute auf 5:3, was letztlich auch den Endstand bedeutete. ---

Was sich vor 150 Zuschauern bei der Spvgg Freudenstadt gegen den TuS Ergenzingen abspielte, lässt sich kaum in Worte fassen. In einem hochemotionalen Kellerduell führten die Gastgeber bereits uneinholbar, bevor eine dramatische Aufholjagd die Nerven aller Beteiligten strapazierte. Patrick Ostojic brachte Freudenstadt in der 3. Minute mit 1:0 in Führung. Durch Treffer von Julian Köhler (23.) und Mert Karaaslan (25.) stand es schnell 3:0. Zwar verkürzte Nico Gulde in der 36. Minute auf 3:1, doch Dogukan Süzgec stellte noch vor der Pause (39.) auf 4:1. Nach dem Seitenwechsel schien die Partie endgültig entschieden, als erneut Mert Karaaslan in der 52. Minute zum 5:1 und Julian Köhler in der 55. Minute zum 6:1 trafen. Was dann folgte, war ein beispielloser Sturmlauf der Gäste: Dave Nzally (58.), Linus Hellstern (60.) und erneut Dave Nzally (62.) verkürzten innerhalb von nur vier Minuten auf 6:4. In der 80. Minute gelang Samuel Dantzler sogar das 6:5. Freudenstadt rettete den knappen Vorsprung jedoch mit letzter Kraft über die Zeit. ---

Der VfL Mühlheim hat eines der auffälligsten Ergebnisse dieses Sonntags geliefert. Beim SV Nehren gewann die Mannschaft mit 3:1 und schob sich damit auf 30 Punkte. Schon in der 3. Minute traf Nino Rebholz zur frühen Führung. Nehren antwortete jedoch schnell: Philipp Frank glich in der 14. Minute zum 1:1 aus, und lange war offen, in welche Richtung sich die Partie drehen würde. Die Entscheidung fiel erst in der Schlussphase. Zunächst unterlief Luis Sinz in der 72. Minute das Eigentor zum 1:2, dann sah Yannik Dorka in der 75. Minute Gelb-Rot, was Nehren zusätzlich schwächte. Niklas Oertel verwandelte in der 78. Minute den Foulelfmeter zum 1:3 und machte den Auswärtssieg perfekt. Für Nehren ist das bei 40 Punkten ein schmerzlicher Dämpfer, für Mühlheim ein Erfolg mit großer Wirkung. ---

Der VfB Bösingen hat sich mit einem entschlossenen Auftritt gegen den VfL Nagold durchgesetzt und mit dem 3:1 ein Ausrufezeichen im oberen Mittelfeld gesetzt. Vor 150 Zuschauern brachte Ben Fischer die Gastgeber in der 16. Minute in Führung. Nur acht Minuten später erhöhte Kevin Hezel auf 2:0. Bösingen hatte die Partie damit früh in die eigene Richtung gedrückt und ließ Nagold nur wenig Raum für eine Antwort. Als Kevin Hezel in der 75. Minute auch noch das 3:0 erzielte, war die Entscheidung praktisch gefallen. Der Treffer von Ruben Cinar zum 3:1 in der 78. Minute änderte daran nichts mehr. Bösingen steht nun bei 35 Punkten und festigt Rang sechs. Für Nagold ist die Niederlage schwerer zu verdauen, weil die Mannschaft bei 40 Punkten stehen bleibt und den Kontakt nach oben nicht verkürzen konnte. ---

Die TSG Balingen II hat die Tabellenführung eindrucksvoll behauptet. Gegen den TSV Harthausen/Scher gewann der Spitzenreiter mit 4:1 und schraubte sein Konto auf 52 Punkte. Finn König erzielte in der 16. Minute die Führung für die Gastgeber, doch Harthausen hielt zunächst dagegen. Tunay Balci glich in der 42. Minute per Foulelfmeter zum 1:1 aus und hielt die Partie zur Pause offen. Doch Balingen blieb ruhig und zog nach dem Seitenwechsel das Tempo wieder an. Silas Bader traf in der 73. Minute zum 2:1, Paul Gaiser erhöhte in der 81. Minute, und Mirhan Inan setzte in der 90.+2 Minute den Schlusspunkt. Harthausen bleibt mit 16 Punkten tief im Tabellenkeller. Balingen dagegen marschiert weiter und nutzte den Patzer von Zimmern konsequent aus. ---

Für den SV Croatia Reutlingen war es ein Sieg voller Wucht, für den SV Zimmern ein bitterer Rückschlag. In einer engen Partie brachte Ivan Krajinovic die Gastgeber in der 48. Minute mit 1:0 in Führung. Zimmern schlug zwar zurück und kam durch den Foulelfmeter von Leo Benz in der 61. Minute zum 1:1, doch das letzte Wort gehörte Croatia. Als vieles schon nach einem Punktgewinn für Zimmern aussah, traf Emin Martinovic in der 90. Minute zum 2:1. Dieser späte Treffer verändert die Stimmung auf beiden Seiten deutlich. Croatia verbessert sich auf 30 Punkte und schiebt sich auf Rang zehn. Zimmern bleibt bei 44 Punkten und hat im Kampf um die Spitzenplätze eine große Gelegenheit verpasst. ---

Der SC 04 Tuttlingen hat sich mit einem klaren 3:0 gegen den SV Seedorf weiter nach vorne gearbeitet. Vor 101 Zuschauern eröffnete Modou Lamin Badjie in der 34. Minute den Torreigen. Tuttlingen kontrollierte die Partie danach mit wachsender Sicherheit und ließ kaum noch Zweifel daran aufkommen, wer diesen Nachmittag bestimmen würde. In der Schlussphase machte der Gastgeber alles klar. Emirhan Karakaya traf in der 75. Minute zum 2:0, Aaron Barquero Schwarz legte in der 87. Minute das 3:0 nach. Tuttlingen steht nun bei 31 Punkten und rückt auf Rang neun vor. Seedorf bleibt mit 23 Punkten im unteren Bereich und konnte den kleinen Schwung der Vorwochen nicht mitnehmen.