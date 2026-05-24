Balingen II macht sein Meisterstück, Seedorf atmet auf, Nehren dreht

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Am 32. Spieltag der Landesliga Württemberg, Staffel 3 hat TSG Balingen II mit einem Heimsieg gegen SV Zimmern das Meisterstück vollendet und den Aufstieg perfekt gemacht. Dahinter steht fest, dass SG Empfingen die Relegation sicher hat. Im Keller verschärfte SV Seedorf mit einem klaren Sieg in Tübingen die Sorgen der Konkurrenz weiter. Für FC 07 Albstadt wird die Lage immer aussichtsloser, auch TSV Harthausen/Scher steht schwer unter Druck. Der Sonntag brachte damit Entscheidungen, Wucht und neue Unruhe.

Zum Start des Spieltags verlor die bereits abgestiegene TuS Ergenzingen mit 1:6. Der VfL Nagold führte zur Pause durch die Treffer von Elias Bürkle (15.), Panagiotis Karypidis (17., 37.) und Nico Gaiser (41.) mit 4:1. Zum zwischenzeitlichen 1:2 verkürzte Gäste-Spieler Nico Gulde (24.). Nach dem Seitenwechsel sorgte Jonny Rothfuss (56., 67.) mit einem Doppelpack für den 6:1-Endstand.

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Vor 100 Zuschauern feierte der BSV 07 Schwenningen einen Heimerfolg gegen das Tabellenschlusslicht. Die Gastgeber kontrollierten die Partie von Beginn an und ließen der Spvgg Freudenstadt kaum Raum zur Entfaltung. Die Torfolge eröffnete Fabio Chiurazzi in der 25. Minute mit dem Treffer zum 1:0. Nach dem Seitenwechsel setzten die Hausherren ihren Offensivdrang fort, als Mauro Chiurazzi in der 62. Minute auf 2:0 erhöhte. In der Schlussphase schraubte erneut Fabio Chiurazzi das Ergebnis mit zwei weiteren Treffern in der 73. Minute zum 3:0 und in der 83. Minute zum 4:0-Endstand in die Höhe. ---

Eine deutliche Angelegenheit erlebten die 100 Zuschauer auch beim überzeugenden Auftritt des VfB Bösingen gegen den SV Croatia Reutlingen. Die Hausherren erwischten einen perfekten Start in die Begegnung: Bereits in der 3. Minute erzielte Andreas Grießer die 1:0-Führung, ehe Torsten Müller nur kurz darauf in der 5. Minute auf 2:0 stellte. Noch vor dem Pausenpfiff erhöhte Julian Bihler in der 37. Minute auf 3:0. Im zweiten Durchgang kamen die Gäste aus Reutlingen noch einmal heran, als Vincenzo Giambrone in der 50. Minute einen Foulelfmeter zum 3:1 verwandelte. Bösingen zeigte sich jedoch unbeeindruckt; Noah Kimmich markierte in der 60. Minute das 4:1 und Jannik Botzenhart stellte in der 70. Minute den 5:1-Endstand her. ---

Im Duell um die Meisterschaft gab sich die SG Empfingen beim TSV Harthausen/Scher keine Blöße und siegte vor 155 Zuschauern. Kurz vor dem Halbzeitpfiff gelang den Gästen der wichtige Führungstreffer, als Philipp Kress in der 44. Minute das 0:1 erzielte. Nach dem Seitenwechsel baute der Favorit die Führung weiter aus: Tim Göttler traf in der 55. Minute zum 0:2. Den Schlusspunkt unter eine konzentrierte Mannschaftsleistung setzte Robin Schüssler mit dem Tor zum 0:3-Endstand in der 81. Minute. ---

Für eine Überraschung sorgte der FC 07 Albstadt, der vor 80 Zuschauern einen emotionalen Heimsieg gegen den favorisierten VfL Pfullingen feierte. Dabei begann die Partie für die Hausherren unglücklich, als Marcelo Freitas in der 10. Minute das 0:1 für Pfullingen erzielte. Albstadt bewies jedoch eine enorme Moral und kämpfte sich leidenschaftlich zurück in die Begegnung. Dominick Mitrenga besorgte in der 27. Minute den Ausgleich zum 1:1. Im zweiten Spielabschnitt belohnten sich die Gastgeber für ihren Aufwand: Erneut war es Dominick Mitrenga, der in der 71. Minute den viel umjubelten Treffer zum 2:1-Endstand markierte. ---

SC 04 Tuttlingen schien diese Partie lange im Griff zu haben. Nico Wieneke brachte die Gäste in der 27. Minute mit 0:1 in Führung, Emirhan Karakaya legte in der 45. Minute das 0:2 nach. Doch noch vor der Pause meldete sich SV Nehren zurück: Marco Binder verkürzte in der 45.+2 Minute auf 1:2 und hielt die Gastgeber im Spiel. Nach dem Seitenwechsel kippte die Begegnung mit wachsender Wucht. Wieder war es Marco Binder, der in der 76. Minute das 2:2 erzielte. Als Yannik Dorka in der 82. Minute zum 3:2 traf, war die Partie endgültig gedreht. Für Nehren war es ein Sieg der Moral. Tuttlingen ließ dagegen einen schon greifbaren Auswärtserfolg noch aus den Händen gleiten.

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Für SSC Tübingen wurde dieser Nachmittag zu einem bitteren Absturz. SV Seedorf setzte sofort den Ton: Timmy Haag traf bereits in der 3. Minute zum 0:1. Noch vor der Pause brachen die Gäste die Partie dann mit brutaler Konsequenz auf. Ein Eigentor von Ramon Peter in der 43. Minute bedeutete das 0:2, Laurin Huss erhöhte in der 45. Minute auf 0:3, Elia Fehrenbacher traf in der 45.+3 Minute sogar noch zum 0:4. Damit war die Begegnung früh entschieden. Elia Fehrenbacher setzte in der 84. Minute mit seinem zweiten Treffer den Schlusspunkt zum 0:5. Seedorf verschaffte sich damit wertvolle Luft im Tabellenkeller. Tübingen dagegen kassierte einen schweren Rückschlag und muss weiter nervös nach unten blicken.

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TSG Balingen II hat sein Meisterstück vollendet. Schon nach 60 Sekunden traf Noel Feher zum 1:0 und ließ die Gastgeber vom Aufstieg träumen. SV Zimmern antwortete durch Marius Helmke in der 23. Minute, doch Noah Neff brachte Balingen II in der 29. Minute erneut in Führung. Es war ein Spiel, das von Beginn an die große Bühne suchte. Auch nach der Pause blieb die Spannung hoch. Tim Heinzelmann glich in der 55. Minute zum 2:2 aus und machte das Titelrennen für einen Moment wieder unbequem. Doch Paul Gaiser sorgte in der 70. Minute für das entscheidende 3:2. Danach hielt Balingen II stand und durfte feiern: Meisterschaft, Aufstieg, Meisterstück. Zimmern kämpfte stark, kam aber zu spät.