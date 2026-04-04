Balingen II festigt Spitze: Souveräner Abschluss des Spieltags

– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

In der Landesliga, Staffel 3, bot der heutige Abschluss vom 25. Spieltag eine Demonstration der Stärke an der Tabellenspitze. Während der Primus seine Ambitionen auf den Titel untermauerte, sorgten packende Duelle im Mittelfeld und im Tabellenkeller für emotionale Momente.

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Im Duell vor 250 Zuschauern feierte der Absteiger VfL Pfullingen einen souveränen Heimsieg gegen den SV Croatia Reutlingen. Die Pfullinger ließen von Beginn an keinen Zweifel an ihrer Überlegenheit aufkommen. Den Grundstein legte Sven Packert, der in der 10. Minute zum 1:0 traf. Auch nach dem Seitenwechsel kontrollierten die Hausherren das Geschehen auf dem Rasen. In der 51. Minute erhöhte Nico Rall auf 2:0. Kurz vor dem Ende der Partie sorgte Jakob Kuhle in der 87. Minute mit dem Treffer zum 3:0 für den Endstand. ---

Eine regelrechte Machtdemonstration erlebten die 80 Zuschauer beim Spiel des VfL Nagold gegen den TSV Harthausen/Scher. Die Nagolder spielten sich phasenweise in einen Rausch und ließen dem Gegner keine Chance. Die Torfolge begann in der 20. Minute mit dem 1:0 durch Tom Gutekunst. Kurz vor der Pause erhöhte Jonny Rothfuss in der 42. Minute auf 2:0. Nach dem Wiederanpfiff brach der Widerstand der Gäste endgültig zusammen: Chris Wolfer erzielte in der 54. Minute das 3:0, gefolgt von Panagiotis Karypidis, der in der 59. Minute zum 4:0 traf. Den Schlusspunkt unter diese einseitige Begegnung setzte Elias Bürkle in der 63. Minute mit dem Tor zum 5:0-Endstand. ---

Vor 100 Zuschauern lieferte der VfB Bösingen eine konzentrierte Leistung beim SC 04 Tuttlingen ab und sicherte sich drei wichtige Auswärtspunkte. Die Gäste fanden schnell in die Spur und setzten die ersten Akzente. Den Treffer zum 0:1 erzielte Marvin Schlosser bereits in der 8. Minute. Die Tuttlinger bemühten sich um Stabilität, mussten jedoch unmittelbar vor dem Halbzeitpfiff einen herben Dämpfer hinnehmen. In der 45. Minute markierte Kevin Hezel das Tor zum 0:2-Endstand. ---

Der SV Zimmern hat den Abend mit einer Vorstellung eröffnet, die an Wucht kaum zu überbieten war. Schon in der Anfangsphase rollte eine Angriffswelle nach der anderen auf die Gäste zu. Stefan Mutapcic traf in der 17., 19. und 23. Minute und schnürte damit innerhalb weniger Augenblicke einen Dreierpack, der das Spiel früh entschied. Als Tim Heinzelmann nur zwei Minuten später das 4:0 folgen ließ, war die Partie bereits nach einer knappen halben Stunde praktisch aus den Händen der Spvgg Freudenstadt geglitten. Doch Zimmern ließ auch danach nicht nach. Tim Heinzelmann erhöhte in der 51. Minute auf 5:0, ehe Stefan Mutapcic mit seinem vierten Treffer in der 72. Minute den Abend endgültig zu seinem machte. Den Schlusspunkt setzte David Tamer in der 79. Minute. Dieser 7:0-Sieg ist nicht nur ein Erfolg, sondern ein Statement. Zimmern steht nun bei 47 Punkten und verkürzt den Abstand auf die Spitze spürbar. Für Freudenstadt dagegen ist diese Niederlage ein schwerer Schlag. Die Mannschaft bleibt bei 16 Punkten und hat nun auch bei den Gegentoren einen weiteren harten Abend zu verarbeiten. Es war ein Spiel, das früh explodierte und danach keine Gnade mehr kannte.

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Im zweiten Spiel des Abends ging es enger zu, aber nicht weniger bedeutend. SV Seedorf sicherte sich mit einem 1:0 gegen SV Nehren drei Punkte, die im unteren Tabellenbereich enorme Kraft entfalten können. Das entscheidende Tor erzielte Timmy Haag in der 24. Minute. Es war ein Treffer, der dem Spiel früh eine Richtung gab und Seedorf das gab, was in dieser Saison so oft fehlte: eine Führung mit echtem Gewicht. Für Seedorf ist dieser Heimsieg ein Befreiungsschritt. Die Mannschaft verbessert sich auf 26 Punkte und verschafft sich Luft im engen Kampf um den Klassenerhalt. Für SV Nehren dagegen ist diese Niederlage schmerzhaft, weil sie die Mannschaft bei 40 Punkten stehen lässt und einen Rückschlag im Rennen um die vorderen Plätze bedeutet. Während Zimmern am gleichen Abend mit einem Offensivfeuerwerk glänzte, setzte Seedorf hier auf Standfestigkeit, Disziplin und den Wert des einen entscheidenden Moments. Auch das ist in dieser Saisonphase ein starkes Zeichen. ---

Vor 60 Zuschauern entwickelte sich in Tübingen eine torreiche Begegnung, in der der VfB Bösingen kühlen Kopf bewahrte. Der SSC Tübingen startete verheißungsvoll, als Markos Chatziliadis in der 21. Minute den Treffer zum 1:0 erzielte. Doch noch vor dem Pausenpfiff schlug der Gast zurück: Kevin Hezel markierte in der 45. Minute den Ausgleich zum 1:1. Nach dem Seitenwechsel drehte Bösingen die Partie innerhalb weniger Minuten komplett. Felix Flaig erzielte in der 50. Minute das 1:2, gefolgt von Ben Fischer, der in der 55. Minute auf 1:3 erhöhte. Als Torsten Müller in der 59. Minute zum 1:4 traf, schien die Gegenwehr der Hausherren gebrochen. Der Anschlusstreffer von Jonathan Charlier zum 2:4 in der 81. Minute kam für den SSC zu spät. ---

In einer kampfbetonten Partie vor 60 Zuschauern entführte der SC 04 Tuttlingen drei Zähler vom TuS Ergenzingen. Die Gastgeber wehrten sich lange erfolgreich gegen die Angriffe der Tuttlinger, mussten jedoch in der zweiten Halbzeit den entscheidenden Rückschlag hinnehmen. Carlos Hehl erzielte in der 55. Minute die Führung zum 0:1 für die Gäste. Ergenzingen warf in der Schlussphase alles nach vorne, um den wichtigen Punkt im Abstiegskampf zu sichern, wurde jedoch in der Nachspielzeit klassisch ausgekontert. Jonas Merz markierte in der 90.+2 Minute den Endstand zum 0:2. ---

Der Aufsteiger VfL Mühlheim untermauerte vor 150 Zuschauern seine gute Form und feierte einen deutlichen Heimsieg gegen den BSV 07 Schwenningen. Die Weichen wurden bereits früh gestellt, als Niklas Oertel in der 8. Minute einen Foulelfmeter sicher zum 1:0 verwandelte. Mühlheim blieb spielbestimmend und erhöhte kurz vor der Pause durch Nino Rebholz, der in der 42. Minute das 2:0 erzielte. Auch im zweiten Durchgang ließen die Hausherren defensiv wenig zu. Den Schlusspunkt setzte erneut Nino Rebholz, der in der 80. Minute mit seinem zweiten Tor des Tages den 3:0-Endstand herstellte. ---

Der Tabellenführer TSG Balingen II gab sich vor 250 Zuschauern keine Blöße und besiegte den FC 07 Albstadt souverän. Die Dominanz des Spitzenreiters spiegelte sich früh im Spielstand wider: Mirhan Inan verwandelte in der 25. Minute einen Foulelfmeter zum 1:0. Albstadt bemühte sich um defensive Stabilität, konnte den Offensivdrang der Balinger jedoch nicht dauerhaft unterbinden. In der 61. Minute sorgte Colin Draskovic mit dem Treffer zum 2:0 für die endgültige Entscheidung.