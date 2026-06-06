Balingen II feiert im Spitzenspiel, Harthausen mit Kellersieg

– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

Am 34. und letzten Spieltag der Landesliga Württemberg, Staffel 3 standen die größten Entscheidungen an der Spitze bereits fest: TSG Balingen II war schon Meister und Verbandsliga-Aufsteiger, SG Empfingen hatte die Aufstiegsrelegation sicher. Im Keller aber blieb die Schwere dieses Tages spürbar. Spvgg Freudenstadt, TuS Ergenzingen, FC 07 Albstadt und TSV Harthausen/Scher stehen nach jetzigem Stand als Absteiger fest, auch wenn sich die Zahl der direkten Abstiege durch die Verbandsliga noch verändern kann. Es war ein letzter Spieltag mit klaren Siegern, bitteren Abschieden und einem Meister, der auch im Finale seine Klasse zeigte.

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Lange sah es nach einem torlosen Abschluss aus, ehe BSV 07 Schwenningen spät doch noch den entscheidenden Treffer setzte. In einer zähen, umkämpften Partie war es George Forbia Esendige, der in der 83. Minute das 1:0 erzielte und den Gastgebern damit den Sieg bescherte. Für Schwenningen war es ein passender Abschluss einer starken Rückrunde, die die Mannschaft bis auf Rang acht führte. SV Nehren blieb dagegen trotz einer insgesamt guten Saison ohne Punktgewinn zum Schluss und beendet die Runde mit 55 Zählern auf Platz sechs. Dieses Spiel war kein Spektakel, aber eines mit Geduld, Spannung und dem späten Moment, der alles entschied.

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VfB Bösingen machte schon früh klar, dass es im letzten Heimspiel keine halben Sachen geben sollte. Andreas Grießer traf in der 19. und 22. Minute zum schnellen 2:0. Buba Camara brachte SC 04 Tuttlingen in der 39. Minute mit dem 1:2 kurzzeitig zurück, doch nach der Pause zog Bösingen endgültig davon. Julian Schneider erhöhte in der 56. Minute auf 3:1, Ben Fischer traf in der 69. Minute zum 4:1, ehe Andy Zimmermann in der 77. Minute den Schlusspunkt setzte. Mit diesem deutlichen Sieg schiebt sich Bösingen noch auf Rang drei. Tuttlingen beendet die Saison nach dieser klaren Niederlage mit 43 Punkten auf Platz neun.

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Für TSV Harthausen/Scher war es ein letzter Auftritt voller Entschlossenheit. Marius Geng brachte die Gastgeber in der 12. Minute in Führung und legte direkt nach der Pause in der 46. Minute das 2:0 nach. Lange kontrollierte Harthausen/Scher die Partie, ehe Leonard Gauggel in der 75. Minute das 3:0 erzielte. Pascal Göcks verkürzte in der 81. Minute auf 1:3 für Spvgg Freudenstadt, doch Philip Koch stellte in der 90. Minute den alten Abstand wieder her. Für beide Teams war der sportliche Schmerz bereits vor dem Anpfiff spürbar, dieser Sieg aber gab Harthausen/Scher wenigstens einen kämpferischen Schlusspunkt. Freudenstadt verabschiedet sich mit einer weiteren Niederlage.

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FC 07 Albstadt zeigte noch einmal Widerstand und Moral. Zunächst gerieten die Gastgeber durch einen Foulelfmeter von Vincenzo Giambrone in der 27. Minute mit 0:1 in Rückstand. Doch Lewin Moser glich in der 44. Minute noch vor der Pause aus. In der 55. Minute drehte Dominick Mitrenga das Spiel endgültig und schoss Albstadt zum 2:1. Der Sieg änderte nichts mehr am Absturz in die Abstiegszone, aber er zeigte, dass sich Albstadt nicht kampflos verabschiedete. SV Croatia Reutlingen beendet die Saison trotz der Niederlage auf Rang elf, ohne noch tiefer hineingezogen zu werden.

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Der Meister setzte zum Saisonabschluss noch einmal ein Ausrufezeichen. Christos Thomaidis brachte TSG Balingen II in der 6. Minute in Führung, Florian Barth legte in der 29. Minute das 2:0 nach. Noch vor der Pause schraubte Balingen II das Ergebnis weiter hoch: erneut Christos Thomaidis traf in der 35. Minute per Foulelfmeter, Colin Draskovic stellte in der 44. Minute auf 4:0. Erst nach dem Seitenwechsel fand SG Empfingen besser ins Spiel. Denis Bozicevic verkürzte in der 56. Minute, Moritz Zug traf in der 81. Minute zum 2:4. Mehr als Ergebniskosmetik war das nicht. Balingen II beendet die Saison mit 100 Toren und 77 Punkten. ---

Zwischen VfL Nagold und VfL Pfullingen teilten sich zwei starke Mannschaften zum Abschluss die Punkte. Finn Beck brachte die Gäste in der 12. Minute mit 1:0 in Führung. Nagold musste lange auf eine Antwort warten, ehe Elias Bürkle in der 74. Minute den Ausgleich erzielte. Es war ein gerechtes Ergebnis in einer Partie, in der beide Seiten über weite Strecken stabil und konzentriert wirkten. Nagold beendet die Saison mit 56 Punkten auf Platz fünf, Pfullingen folgt mit 54 Punkten auf Rang sieben. Das Remis passt zu zwei Teams, die sich im Laufe der Runde nach oben gearbeitet haben, ohne ganz in die große Entscheidung eingreifen zu können.

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Für SSC Tübingen war es ein spätes, aber umso emotionaleres Erfolgserlebnis. Lars Lack brachte die Gastgeber in der 19. Minute in Führung. SV Zimmern rannte lange an und kam durch Leo Benz in der 73. Minute zum 1:1. Doch Tübingen stemmte sich noch einmal auf und wurde belohnt: Diego Lupo traf in der 88. Minute zum 2:1-Sieg. Dieser Erfolg hebt SSC Tübingen noch auf 34 Punkte und Platz 13. Zimmern verpasst dagegen einen besseren Abschluss und beendet die Saison mit 57 Punkten auf Rang vier. Es war ein Spiel, das spät kippte und den Gastgebern wenigstens einen versöhnlichen letzten Abend bescherte.

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Ein letztes Mal wurde es wild, offen und nervenaufreibend. Adrian Klein brachte VfL Mühlheim in der 10. Minute mit 1:0 in Führung, doch Nico Gulde glich in der 24. Minute für TuS Ergenzingen aus. Als Dave Nzally in der 31. Minute das 2:1 für die Gäste erzielte, schien das Spiel zu kippen. Doch Adrian Klein schlug in der 52. Minute mit seinem zweiten Treffer zurück und stellte auf 2:2. In der Schlussphase war es schließlich Marius Lock, der in der 85. Minute das 3:2 für Mühlheim erzielte. Für Ergenzingen war diese Niederlage der bittere Schlusspunkt einer Saison, die mit dem Abstieg endet. Mühlheim rettet sich mit 41 Punkten auf Rang zehn.