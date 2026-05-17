Balingen II dicht vor dem Aufstieg, Schwenningen mit spätem Drama

– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

Am 31. Spieltag der Landesliga Württemberg, Staffel 3 hat TSG Balingen II seine Spitzenstellung mit einem weiteren Sieg eindrucksvoll untermauert und steht nun bei 71 Punkten. Dahinter festigte SV Nehren Rang vier, VfL Nagold ließ spät Punkte liegen, und BSV 07 Schwenningen gewann ein wildes Offensivspektakel in Croatia Reutlingen. Im Tabellenkeller wurde es für Spvgg Freudenstadt und TuS Ergenzingen noch düsterer, während SSC Tübingen mit einem klaren Auswärtssieg wieder Luft gewann. Es war ein Spieltag voller harter Wendungen, später Treffer und großer Ausschläge.

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Vor 99 Zuschauern feierte der VfL Pfullingen einen deutlichen 5:1-Heimsieg gegen den TSV Harthausen/Scher. Die Gastgeber dominierten die Partie von Beginn an, was sich auch in der klaren Torfolge widerspiegelte. Lukas Klemenz eröffnete den Torreigen in der 8. Minute mit dem Treffer zum 1:0. Nach einer halben Stunde baute Roman Schubmann die Führung mit einem Doppelschlag aus, indem er in der 30. Minute zum 2:0 und in der 33. Minute zum 3:0 traf. Nur eine Minute später, in der 34. Minute, erhöhte Alex-Eusebiu Ripas auf 4:0. Nach dem Seitenwechsel trug sich auch Tom Ankele in der 58. Minute mit dem Tor zum 5:0 in die Torschützenliste ein. Den Schlusspunkt der Begegnung markierte ein Unglück der Hausherren, als Marcelo Freitas in der 90. Minute ein Eigentor zum 5:1-Endstand unterlief. ---

Für eine Überraschung sorgte der FC 07 Albstadt beim SV Zimmern vor 100 Zuschauern. Die abstiegsbedrohten Gäste zeigten großen Kampfgeist und gingen durch Dominick Mitrenga in der 15. Minute mit 0:1 in Führung. Albstadt legte noch vor der Pause nach, als Luigi Crincoli in der 29. Minute das Tor zum 0:2 erzielte. Zimmern bemühte sich im zweiten Durchgang um eine Aufholjagd, kam jedoch durch das Tor von Jannik Thieringer in der 67. Minute nur noch zum 1:2-Anschlusstreffer, was gleichzeitig den Endstand bedeutete. ---

Im oberen Tabellendrittel setzte die SG Empfingen vor 150 Zuschauern ein klares Zeichen und besiegte den VfB Bösingen mit 4:1. Moritz Zug brachte die Hausherren bereits in der 3. Minute mit 1:0 in Führung und baute diese in der 23. Minute mit dem Treffer zum 2:0 weiter aus. Noch vor dem Pausenpfiff schraubte Tim Göttler das Ergebnis in der 36. Minute auf 3:0. In der zweiten Halbzeit kamen die Gäste durch ein Missgeschick noch einmal heran, als Pascal Schoch in der 73. Minute ein Eigentor zum 3:1 unterlief. In der Nachspielzeit stellte Denis Bozicevic in der 90.+2 Minute mit dem Tor zum 4:1-Endstand den alten Abstand wieder her. ---

Für Spvgg Freudenstadt war es der nächste bittere Abend in einer ohnehin schweren Saison. Vor 120 Zuschauern hielt die Mannschaft lange dagegen, doch SV Nehren nutzte einen seiner Momente konsequent. In der 22. Minute traf Florian Weiss zum 0:1 und erzielte damit das einzige Tor der Partie. Es war ein Treffer, der Freudenstadt erneut in eine Lage brachte, aus der es kein Zurück mehr gab. SV Nehren musste nicht glänzen, aber gewann dieses Spiel mit der Entschlossenheit einer Mannschaft, die ihre Position im oberen Feld behaupten will. Mit nun 52 Punkten festigten die Gäste Rang vier. Freudenstadt bleibt bei 16 Punkten und ist nach der 21. Saisonniederlage weiter tief im Tabellenkeller gefangen.

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Dieses Spiel war ein offener Schlagabtausch, der in den letzten Minuten völlig eskalierte. Fabio Chiurazzi brachte BSV 07 Schwenningen in der 10. Minute mit 0:1 in Führung. Ivan Krajinovic glich in der 34. Minute zum 1:1 aus. Nach der Pause drehte Dennis Pascolo die Partie in der 52. Minute auf 2:1 für SV Croatia Reutlingen. Doch Fabio Chiurazzi traf in der 74. Minute erneut und stellte auf 2:2. Dann wurde es dramatisch. Demir Martinović erzielte in der 84. Minute das 3:2 für Croatia, doch David Seiferling glich in der 88. Minute zum 3:3 aus. In der 90.+3 Minute verwandelte David Seiferling einen Foulelfmeter zum 3:4, ehe Deniz Kaya in der 90.+5 Minute noch das 3:5 nachschob. Schwenningen springt damit auf 45 Punkte, Croatia Reutlingen bleibt bei 36 und verpasste einen ganz wichtigen Schritt.

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VfL Nagold schien lange auf dem Weg zu einem wertvollen Auswärtssieg. In der 23. Minute brachte Marc Rück die Gäste mit 0:1 in Führung. Danach verteidigte Nagold diesen Vorsprung mit viel Disziplin und durfte bis tief in die Schlussphase auf drei Punkte hoffen. Für SV Seedorf wurde der Druck von Minute zu Minute größer, weil eine weitere Niederlage die Lage weiter verschärft hätte. Dann kam die 90. Minute – und mit ihr der späte Befreiungsschlag. Marvin Roth traf zum 1:1 und rettete Seedorf einen wichtigen Punkt. Für die Gastgeber bedeutet das nun 31 Zähler, für Nagold 49. Die Gäste bleiben zwar im oberen Mittelfeld, ließen aber in einem Spiel Punkte liegen, das schon gewonnen schien.

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TSG Balingen II unterstrich auch in Ergenzingen, warum der Tabellenführer derzeit kaum aufzuhalten ist. Dustin Fritz traf in der 12. Minute zum 0:1, Bastian Berger legte in der 25. Minute das 0:2 nach. Als Noah Neff in der 33. Minute sogar das 0:3 erzielte, deutete alles auf einen ganz souveränen Abend des Spitzenreiters hin. Doch TuS Ergenzingen zeigte Widerstand. Nico Gulde verkürzte in der 53. Minute auf 1:3 und traf in der 61. Minute sogar zum 2:3. Für einen Moment schien das Spiel noch einmal zu kippen. Dann sorgte Bastian Berger mit seinem zweiten Treffer in der 79. Minute für das 2:4 und damit für die Entscheidung. Balingen II marschiert mit 71 Punkten weiter vorneweg, Ergenzingen bleibt bei 21.

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Dieses Spiel begann offen, kippte aber früh und dann mit voller Wucht. Berkant Cetinkaya brachte den SSC Tübingen in der 6. Minute mit 0:1 in Führung. Nino Rebholz antwortete prompt in der 8. Minute zum 1:1 für VfL Mühlheim und ließ die Gastgeber kurz hoffen. Doch schon in der 19. Minute traf Markos Chatziliadis zum 1:2, ehe er in der 37. Minute auch das 1:3 nachlegte. Nach der Pause brach Mühlheim endgültig auseinander. Mario Kuhn erhöhte in der 65. Minute auf 1:4, nur zwei Minuten später stellte Jakob Gedeon-Göbel auf 1:5. Für SSC Tübingen ist das ein enorm wichtiger Sieg, weil die Mannschaft nun bei 31 Punkten steht. Mühlheim bleibt mit 38 Punkten Zehnter und kassierte einen empfindlichen Rückschlag.