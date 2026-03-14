Balingen II behauptet Spitze, Zimmern bricht ein, Empfingen mit 8:1

– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

In der Landesliga, Staffel 3, bot der heutige Auftakt zum 22. Spieltag eine dramatische Bestätigung der Machtverhältnisse. Während der Tabellenführer seine Ambitionen unterstrich, schlitterte der direkte Verfolger in eine bittere Niederlage, die das Aufstiegsrennen neu ordnet. Es war ein Tag, an dem die Fans Emotionen in Reinform erlebten – von der kalten Effizienz des Spitzenreiters bis hin zur entfesselten Offensivwut im Verfolgerfeld.

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Der VfL Pfullingen sorgte vor 151 Zuschauern für das Ausrufezeichen des Tages und demütigte den SV Zimmern mit 5:0. Die Pfullinger spielten sich gegen den Aufstiegsaspiranten in einen Rausch. Den Anfang machte Nico Rall in der 14. Minute mit dem 1:0. Noch vor der Pause schraubten Kenan Dogan in der 32. Minute zum 2:0 und Philipp Kendel in der 41. Minute zum 3:0 das Ergebnis in die Höhe. Auch nach dem Seitenwechsel blieb der Widerstand der Gäste aus: Erneut Philipp Kendel in der 69. Minute zum 4:0 und schließlich Finn Beck in der 80. Minute zum 5:0 besiegelten das Debakel für Zimmern. ---

Im Tabellenkeller verpasste die Spvgg Freudenstadt vor 70 Zuschauern einen Befreiungsschlag gegen den VfL Mühlheim. Lange Zeit blieb die Partie torlos, bis der Gast aus Mühlheim zuschlug. Niklas Oertel erzielte in der 64. Minute das 0:1. In der Schlussphase wurde es hektisch: Luca Zepf erhöhte in der 85. Minute auf 0:2, was wie die Entscheidung wirkte. Der Anschlusstreffer durch Mert Karaaslan in der 87. Minute zum 1:2 kam für die Hausherren zu spät, um die 14. Saisonniederlage noch abzuwenden. ---

Der Spitzenreiter TSG Balingen II gab sich beim BSV 07 Schwenningen keine Blöße und verteidigte vor 150 Zuschauern die Tabellenführung. In einer hart umkämpften Partie bewiesen die Gäste die Ruhe eines Meisterschaftsfavoriten. In der 63. Minute erzielte Mirhan Inan den entscheidenden Treffer zum 0:1-Endstand. Mit diesem knappen Erfolg behauptet die TSG den Platz an der Sonne mit nun 46 Punkten. ---

Ein wahres Offensiv-Spektakel bekamen die 280 Zuschauer bei der SG Empfingen zu sehen, die den Aufsteiger TuS Ergenzingen mit 8:1 förmlich überrollte. Moritz Zug eröffnete das Torfestival bereits in der 1. Minute mit dem 1:0. Es folgte eine Machtdemonstration: Philipp Kress in der 16. Minute zum 2:0, erneut Moritz Zug mit einem Doppelschlag in der 22. Minute zum 3:0 und in der 44. Minute zum 4:0 sowie Erdem Sonay in der 45. Minute zum 5:0 sorgten schon zur Pause für klare Verhältnisse. Erdem Sonay erhöhte in der 56. Minute auf 6:0, bevor Lucas Haug in der 69. Minute zum 7:0 und Sandro Mihic in der 72. Minute zum 8:0 trafen. Den Ehrentreffer für Ergenzingen markierte Linus Hellstern in der 80. Minute zum 8:1. ---

Morgen, 15:00 Uhr SV Nehren SV Nehren VfL Nagold VfL Nagold 15:00 PUSH



Das ist eines der großen Spiele dieses Spieltags. SV Nehren und VfL Nagold stehen beide bei 37 Punkten. Nehren wurde zuletzt beim 1:5 in Balingen hart auf den Boden geholt, Nagold gewann gleichzeitig spektakulär 5:2 gegen Tuttlingen. Das Hinspiel endete 0:0, damals sah Luca Lauxmann in der Nachspielzeit Rot. Mehr Gleichgewicht geht kaum. Für Nehren ist es die Chance, den Rückschlag in Balingen sofort zu korrigieren. Für Nagold ist es die Gelegenheit, an der Spitzengruppe dranzubleiben und ein direktes Duell für sich zu ziehen. Das ist eines der großen Spiele dieses Spieltags. SV Nehren und VfL Nagold stehen beide bei 37 Punkten. Nehren wurde zuletzt beim 1:5 in Balingen hart auf den Boden geholt, Nagold gewann gleichzeitig spektakulär 5:2 gegen Tuttlingen. Das Hinspiel endete 0:0, damals sah Luca Lauxmann in der Nachspielzeit Rot. Mehr Gleichgewicht geht kaum. Für Nehren ist es die Chance, den Rückschlag in Balingen sofort zu korrigieren. Für Nagold ist es die Gelegenheit, an der Spitzengruppe dranzubleiben und ein direktes Duell für sich zu ziehen. ---

Morgen, 15:00 Uhr VfB Bösingen Bösingen FC 07 Albstadt FC Albstadt 15:00 PUSH



VfB Bösingen steht bei 32 Punkten auf Rang sechs und spielte zuletzt 3:3 bei TSV Harthausen/Scher. FC 07 Albstadt ist 15. mit 15 Punkten und kommt aus brutal schweren Tagen: am Wochenende 3:6 gegen Schwenningen, unter der Woche 0:2 gegen Tuttlingen. Das Hinspiel gewann Bösingen 2:1 in Albstadt, durch Tore von Ben Fischer und Torsten Müller, ehe Armin Maier noch verkürzte. Für Bösingen ist es die Pflicht, die eigene Position in der oberen Tabellenhälfte zu festigen. Für Albstadt ist es längst ein Kampf um den letzten Halt. VfB Bösingen steht bei 32 Punkten auf Rang sechs und spielte zuletzt 3:3 bei TSV Harthausen/Scher. FC 07 Albstadt ist 15. mit 15 Punkten und kommt aus brutal schweren Tagen: am Wochenende 3:6 gegen Schwenningen, unter der Woche 0:2 gegen Tuttlingen. Das Hinspiel gewann Bösingen 2:1 in Albstadt, durch Tore von Ben Fischer und Torsten Müller, ehe Armin Maier noch verkürzte. Für Bösingen ist es die Pflicht, die eigene Position in der oberen Tabellenhälfte zu festigen. Für Albstadt ist es längst ein Kampf um den letzten Halt. ---

Morgen, 15:00 Uhr SV Croatia Reutlingen Croatia Reut SV Seedorf SV Seedorf 15:00 PUSH



SV Croatia Reutlingen steht mit 26 Punkten auf Rang zehn und verlor zuletzt 1:2 in Mühlheim. SV Seedorf ist 13. mit 17 Punkten, nach dem Wochenende und dem Nachholspiel aber tief getroffen: 0:2 gegen Empfingen, 0:4 gegen Tübingen. Das Hinspiel gewann Seedorf überraschend klar 3:1, durch Tore von Laurin Huss, Mario Grimmeißen und Linus Haag, ehe Altan Yildiz nur noch verkürzte. Croatia trägt also eine offene Rechnung mit sich herum. Seedorf wiederum weiß, dass es diesen Gegner schon einmal bezwungen hat und genau solche Erinnerungen im Abstiegskampf zählen. SV Croatia Reutlingen steht mit 26 Punkten auf Rang zehn und verlor zuletzt 1:2 in Mühlheim. SV Seedorf ist 13. mit 17 Punkten, nach dem Wochenende und dem Nachholspiel aber tief getroffen: 0:2 gegen Empfingen, 0:4 gegen Tübingen. Das Hinspiel gewann Seedorf überraschend klar 3:1, durch Tore von Laurin Huss, Mario Grimmeißen und Linus Haag, ehe Altan Yildiz nur noch verkürzte. Croatia trägt also eine offene Rechnung mit sich herum. Seedorf wiederum weiß, dass es diesen Gegner schon einmal bezwungen hat und genau solche Erinnerungen im Abstiegskampf zählen. ---

Mi., 15.04.2026, 19:30 Uhr SC 04 Tuttlingen 04Tuttlingen SSC Tübingen SSC Tübingen 19:30 PUSH



SC 04 Tuttlingen hat sich unter der Woche mit dem 2:0 in Albstadt auf 27 Punkte geschoben, nachdem es am Wochenende zuvor noch ein 2:5 in Nagold gesetzt hatte. SSC Tübingen kommt mit noch mehr Schwung: erst das wilde 3:2 gegen Freudenstadt, dann das deutliche 4:0 in Seedorf. Damit steht der Aufsteiger nun bei 25 Punkten und hat sich eindrucksvoll Luft verschafft. Das Hinspiel war eines der verrücktesten Spiele dieser Saison: SSC Tübingen gewann 5:4 gegen Tuttlingen. Markos Chatziliadis und Ali Hamdar waren die prägenden Namen, dazu traf Buba Camara doppelt für Tuttlingen und Modou Lamin Badjie ebenfalls zweimal, ehe Tübingen das Spiel doch noch drehte. Wer dieses Hinspiel kennt, weiß: Diese Paarung hat ihre eigene Dramaturgie. Diesmal geht es zusätzlich um Abstand nach unten – und damit um weit mehr als nur drei Punkte.