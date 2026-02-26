Balingen gegen Freiberg: "Das wollen wir auch am Samstag versuchen"

Die Vorzeichen vor dem Aufeinandertreffen in der Regionalliga Südwest könnten kaum gegensätzlicher sein, wenn am Samstag, 28.02.2026, um 14 Uhr der Anpfiff ertönt. Auf der einen Seite steht die TSG Balingen, ein Aufsteiger, der mit dem Rücken zur Wand steht und jeden Zähler benötigt, um nicht den Anschluss an die Nichtabstiegsplätze zu verlieren. Auf der anderen Seite reist der SGV Freiberg an, der als Tabellenzweiter mit 41 Punkten aus 20 Spielen massiv am Tor zur nächsthöheren Liga rüttelt. Es ist ein Duell, das nicht nur aufgrund der Zugehörigkeit der beiden Vereine zu Württemberg eine besondere Brisanz besitzt, sondern auch wegen der sportlichen Ausgangslage. Während die Gäste den direkten Zweikampf mit der SG Sonnenhof Großaspach um die Tabellenspitze suchen, geht es für die Balinger schlicht um das sportliche Überleben in der Regionalliga.

Die realistische Einschätzung von Daniel Güney

Innerhalb des Trainerstabs der Balinger ist man sich der Schwere der Aufgabe vollauf bewusst. Co-Trainer Daniel Güney nimmt kein Blatt vor den Mund, wenn er die aktuelle Situation bewertet: „Wenn man das von außen betrachtet, dann ist die Rollenverteilung klar. Es kommt der Tabellenzweite gegen einen aktuell auf dem Abstiegsplatz sich befindenden Gegner. Von daher sollte das von außen so deutlich sein.“ Diese Klarheit spiegelt die Tabellenkonstante wider, in der die TSG mit 16 Punkten auf dem 16. Rang verharrt. Doch hinter dieser sachlichen Analyse verbirgt sich ein kämpferischer Kern, der sich nicht kampflos dem Schicksal ergeben will. Das Trainerteam sieht in der Außenseiterrolle eine Chance, befreit aufzuspielen und den großen Favoriten aus Freiberg zu ärgern.

Mutmacher aus der knappen Hinspielniederlage

Die Hoffnung der Balinger speist sich vor allem aus den Erfahrungen der ersten Begegnung in dieser Spielzeit. Damals unterlag man dem SGV Freiberg nur denkbar knapp mit 0:1 vor 450 Zuschauern. Den entscheidenden Treffer für die Freiberger erzielte Marco Kehl-Gómez in der 63. Minute. Doch das Resultat erzählte für Daniel Güney nur die halbe Wahrheit: „Nur, wenn man das Hinspiel gesehen hat, nicht das Ergebnis, das knapp für uns verloren ging, sondern auch das Gesamtspiel betrachtet, dann werden wir uns auch in dieser Woche wieder Chancen ausrechnen. So wie es auch in Homburg der Fall war.“ Die Mannschaft hat bewiesen, dass sie spielerisch mithalten kann, wenn die taktische Marschroute konsequent umgesetzt wird. Diese Erinnerung an ein Spiel auf Augenhöhe soll die Köpfe der Spieler für das Rückspiel frei machen.

Die schwere Last des Homburg-Debakels

Allerdings muss das Team den jüngsten Tiefschlag erst einmal verdauen. Das letzte Spiel beim FC 08 Homburg endete in einem deprimierenden 0:4 vor 958 Zuschauern. Besonders schmerzhaft wog die Rote Karte für Jonas Fritschi in der 32. Minute, die die TSG früh in Unterzahl brachte. In der Folge hatten die Balinger der Offensivkraft der Saarländer wenig entgegenzusetzen. Kaan Inanoglu traf doppelt (37., 41.), bevor Nicolas Jörg (58.) und Armend Qenaj (66.) den Endstand besiegelten. Diese Niederlage hat Spuren hinterlassen, doch für das Württemberg-Duell muss dieser Ballast abgeworfen werden. Die Disziplin wird am Samstag der entscheidende Faktor sein, um nicht erneut durch personelle Dezimierung ins Hintertreffen zu geraten.

Die Suche nach dem nötigen Quäntchen Glück

Um gegen ein Top-Team wie Freiberg zu bestehen, bedarf es mehr als nur einer soliden Defensive. Es braucht jene Momente, in denen das Schicksal auf die Seite des Underdogs kippt. „Wie in jedem Spiel das der Fall ist, wenn wir das Quäntchen Glück auf unsere Seite ziehen, kann was möglich sein und das wollen wir auch am Samstag versuchen gegen den Tabellenzweiten“, erklärt Daniel Güney hoffnungsvoll. In der aktuellen Phase, in der die TSG Balingen jeden Strohhalm greifen muss, wird der Glaube an die eigene Stärke zum wichtigsten Gut. Wenn die Mannschaft es schafft, die Freiberger Offensive früh zu stören und Nadelstiche zu setzen, könnte die Überraschung im heimischen Stadion tatsächlich Realität werden.

Jeder gewonnene Punkt als emotionaler Befreiungsschlag

Für die TSG Balingen ist das Ziel für den kommenden Samstag klar definiert. Es geht nicht um spielerische Glanzlichter, sondern um zählbare Erfolge, die das Tabellenbild freundlicher gestalten. Daniel Güney bringt die bescheidene, aber entschlossene Haltung des Vereins auf den Punkt: „Unter dem Strich, wenn wir etwas mitnehmen oder egal was wir aus dem Spiel mitnehmen an Punkten, wäre für uns ein Gewinn und von daher freuen wir uns auf den Samstag.“ Jeder Punkt gegen den Tabellenzweiten wäre ein Signal an die gesamte Liga und ein emotionaler Kraftquell für die kommenden Aufgaben. Die Fans in Balingen hoffen darauf, dass ihre Mannschaft die Leidenschaft auf den Platz bringt, die für ein solches Württemberg-Duell unerlässlich ist, um das Unmögliche gegen Freiberg möglich zu machen.