Balingen behält Nerven, Empfingen verliert Topspiel, Zimmern nun vorne

Beim heutigen Auftakt des 17. Spieltags der Landesliga, Staffel 3, liefern sich Empfingen und Balingen II ein Spektakel, Nagold setzt ein Ausrufezeichen im Verfolgerduell – und Zimmern erobert die Tabellenführung. Zudem gab es eine Spielabsage.

Das Spiel wurde abgesagt. ---

Vor 350 Zuschauern entwickelte sich ein Topspiel, das dem Begriff absolut gerecht wurde: acht Tore, ständige Wendungen und ein Matchwinner in Balingens Reihen. Die Gäste legten ihre beeindruckende Offensivwucht früh offen. In der 27. Minute traf Mirhan Inan zum 1:0, bevor Noah Neff in der 42. Minute sogar auf 2:0 erhöhte. Doch Empfingen zeigte Moral. Direkt nach der Pause verkürzte Sven Ramic in der 48. Minute, später stellte Sergen Erdem in der 76. Minute den Ausgleich her. Die Partie blieb unberechenbar: Inan traf in der 79. Minute erneut, nur wenige Minuten später glich Moritz Zug in der 84. Minute zum 3:3 aus. Die Schlussphase wurde dann ein Balinger Triumphzug. Inan schnürte in der 86. Minute seinen Dreierpack, Noel Feher setzte in der 90.+1 Minute den Schlusspunkt zum 5:3. ---

Das Verfolgerduell vor 111 Zuschauern bot eine umkämpfte und taktisch disziplinierte erste Hälfte – bis Marc Rück in der 45.+1 Minute den entscheidenden Raum fand und Nagold zur 1:0-Pausenführung schoss. Pfullingen steigerte sich nach der Pause und wurde für seine Bemühungen belohnt, als Marvin Krüger in der 81. Minute den Ausgleich erzielte. Doch der Jubel währte nur kurz: Matthias Rauser konterte in der 82. Minute mit dem 2:1, ehe Jan-Christian Beifuß in der 85. Minute die Entscheidung herbeiführte. Drei Treffer in vier Minuten – und ein Auswärtssieg, der Nagold im Spitzenfeld festigt. ---

Der SV Zimmern trat vor 75 Zuschauern mit der Ruhe eines Spitzenteams auf. Tim Heinzelmann brachte die Hausherren in der 14. Minute in Führung. Doch der SSC Tübingen, im Abstiegskampf dringend auf Punkte angewiesen, antwortete schnell: Markos Chatziliadis traf in der 19. Minute zum 1:1. Die Partie blieb offen, bis Joshua Hempel in der 53. Minute die erneute Führung für Zimmern erzielte. Mit klarem Zweikampfverhalten und abgeklärter Spielkontrolle hielt der neue Spitzenreiter den Vorsprung. ---

Morgen, 14:00 Uhr TuS Ergenzingen Ergenzingen VfL Mühlheim VfL Mühlheim 14:00



Beim Duell TuS Ergenzingen gegen VfL Mühlheim geht es für den Gastgeber um wichtige Punkte gegen die Abstiegsplätze. Mühlheim liegt knapp davor und wird auf defensive Ordnung und Konterläufe setzen.



Der SV Nehren empfängt den BSV 07 Schwenningen und kann mit einem Heimsieg die Topränge weiter bedrängen. Schwenningen steht im Mittelfeld stabil, braucht aber Effizienz, um Nehrens Spielfreude zu unterlaufen.

Morgen, 15:00 Uhr SC 04 Tuttlingen 04Tuttlingen VfB Bösingen Bösingen 15:00



SC 04 Tuttlingen gegen VfB Bösingen verspricht Intensität: Die Hausherren wollen die positive Grundlinie festigen, der Fünfte aus Bösingen schielt auf den Anschluss nach ganz oben. Kleinigkeiten im letzten Drittel könnten den Ausschlag geben.

Morgen, 14:30 Uhr SV Croatia Reutlingen Croatia Reut FC 07 Albstadt FC Albstadt 14:30



Der SV Croatia Reutlingen trifft auf den FC 07 Albstadt – beide Teams stehen punktgleich im unteren Drittel. Zweikampfschärfe und klare Entscheidungen im letzten Pass werden darüber bestimmen, wer sich Luft im Tabellenkeller verschafft.