Spielbericht

Balhorns Siegesserie hält an

von Jürgen Kleinhans · Heute, 17:36 Uhr · 0 Leser

Bezirksliga Kassel 3 94/95
TSV 08 Holz.
SV Balhorn

So., 07.05.1995, 15:00 Uhr
3
0
Abpfiff

Eine hochklassige Begegnung, in der die Gäste zweimal das Balhorner Torgebälk trafen und mehrmals an SVB Torwart Greifenberg scheiterten. Der Balhorner Erfolg geht aber in Ordnung, weil sie die Chancen durch Wudtke (2), Kleinhans (51) und Krug (55) auch erfolgreich umsetzen konnten.