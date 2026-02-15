Balhorns Siegesserie hält an

Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Eine hochklassige Begegnung, in der die Gäste zweimal das Balhorner Torgebälk trafen und mehrmals an SVB Torwart Greifenberg scheiterten. Der Balhorner Erfolg geht aber in Ordnung, weil sie die Chancen durch Wudtke (2), Kleinhans (51) und Krug (55) auch erfolgreich umsetzen konnten.