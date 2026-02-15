Balhorn kontert sich zum Erfolg

Im ersten Durchgang besaß Balhorn noch ein optisches Plus, echte Torchancen jedoch waren Mangelware. Ausnahme das 1:0, das Libero Wiegand fast mit dem Pausenpfiff per Kopf erzielte. Bis dahin hätte Ersens Waldherr bei zwei guten Kontermöglichkeiten für eine Vorentscheidung sorgen können. Nach dem Wechsel machten die Gäste Druck, ohne dabei aber das SVB Gehäuse ernsthaft in Gefahr zu bringen. Balhorn zeigte nun klassischen Konterfußball der durch Prantschke (78) gekrönt wurde. Wudtke (89), der vorher zwei todsichere Chancen vergab, setzte nach einem krassen Fehler von TSV Keeper Berndt den Schlußpunkt.